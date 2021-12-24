В Польше допустили появление стены у границы с Украиной

Пока власти Польши укрепляют участки, через которые пытаются прорваться нелегалы из Беларуси / Коллаж "Сегодня"

Польша, которая в этом году столкнулась с миграционным кризисом, рассматривает вариант доведения защитного забора на границе до Украины. Об этом рассказал вице-премьер Польши Ярослав Качиньский в интервью Gazeta Polska Codziennie.

Причины

"Я не исключаю, что уже созданное ограждение на границе с Беларусью нужно будет укрепить и продлить до границы с Украиной", – сказал политик.

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Он уверен, что беспорядки и агрессия на польско-белорусской границе будут продолжаться еще несколько лет.

"Мы не знаем, в каком направлении пойдет эта агрессия, по какой модели пойдут русские, потому что они стоят за ней. Конечно, у нас есть информация, полученная нашими службами, они позволяют нам подготовиться к различным вариантам, но на сегодня у нас нет четкого указания", – отметил Ярослав Качиньский.

При этом политик считает, что сейчас наступила новая фаза агрессии Кремля, когда там решили, что сейчас хорошее время для завершения задуманного.

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Ситуация