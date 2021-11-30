У Пентагоні заявили про збільшення кількості військ РФ біля кордону з Україною

Представник Міністерства оборони США Джон Кірбі. Фото: колаж "Сьогодні"

У Пентагоні заявили, що продовжують спостерігати пересування російських військ поблизу українського кордону. За їхніми даними, кількість військових збільшилась.

Про це заявив представник Міністерства оборони США Джон Кірбі, передає Укрінформ.

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Він закликав Росію бути "прозорішою" щодо дій і намірів своїх сил. Крім того, він наголосив, що Штати та їхні союзники серйозно ставляться до будь-яких кроків, спрямованих на ескалацію.

За словами Кірбі, США продовжують із великим занепокоєнням спостерігати за пересуванням військ країни-агресора поблизу українського кордону.

"Я можу сказати, що ми надалі спостерігаємо пересування, ми продовжуємо бачити збільшення їхніх сил", – наголосив представник Пентагону.

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Кірбі також зазначив, що російські сили біля кордону України мають комбіновану структуру – зосереджують підрозділи різних родів військ.

Загроза вторгнення РФ