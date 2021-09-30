В Офісі президента заперечують причетність Зеленського до запуску відставки Разумкова

На Банковій запевняють, що до ідеї відставки Разумкова не мають ніякого відношення / Колаж "Сьогодні"
Президент України Володимир Зеленський не причетний до ініціативи народних депутатів щодо початку процедури відставки з посади спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова.
Про це заявив під час ефіру на каналі "Україна 24" прессекретар президента Сергій Никифоров, прокоментувавши запуск процедури відставки.
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Никифоров заявив, що запуск процедури відставки Разумкова був ініційований виключно главою фракції "Слуга народу" Давидом Арахамія.
"Це ініціатива Арахамії. У нього можна запитати його мотиви. Про те, чому він ці списки на підпис запросив у голови Верховної Ради. Зеленський і спікер парламенту мають нормальні взаємини, і кожен виконує свою функцію", – сказав спікер глави держави в ефірі.
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Конфлікт Разумкова зі "Слугою народу"
- Все почалося після того, як Дмитро Разумков направив до Венеціанської комісії законопроєкт про олігархів. Він погодився це зробити на прохання омбудсмена і всіх опозиційних фракцій, але відмовив у проханні не робити цього своїй рідній партії "Слуга народу".
- Першим "збунтувався" голова фракції "СН" Давид Арахамія, який спочатку в коментарі журналістам наїхав на Разумкова, пообіцявши, що у них з головою парламенту буде розмова. Потім Арахамія продовжив його жорстко критикувати у прямому ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".
- Потім на тій же програмі за справу взявся Стефанчук, який прямо там пред'явив претензії Разумкову: мовляв, нещодавно спікер відмовив йому у проханні передати законопроєкт про місцеві референдуми до Венеціанської комісії, а через якийсь час надіслав туди олігархічний закон.
- Тепер дійшло до того, що Разумкова не запросили на з'їзд до Трускавця. Очікується, що там депутати обговорять і можливе звільнення спікера.