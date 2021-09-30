В Офисе президента отрицают причастность Зеленского к запуску отставки Разумкова

На Банковой заверяют, что к идее отставки Разумкова не имеют никакого отношения / Коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский не причастен к инициативе народных депутатов по началу процедуры отставки с должности спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Об этом заявил во время эфира на канале "Украина 24" пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, прокомментировав запуск процедуры отставки.

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Никифоров заявил, что запуск процедуры отставки Разумкова был инициирован исключительно главой фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией.

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"Это инициатива Арахамии. У него можно спросить его мотивы. О том, почему он эти списки на подпись запросил у главы Верховной Рады. Зеленский и спикер парламента имеют нормальные отношения и каждый выполняет свою функцию", – сказал спикер главы государства в эфире.

Конфликт Разумкова со "Слугой народа"

Все началось после того, как Дмитрий Разумков направил в Венецианскую комиссию законопроект об олигархах. Он согласился это сделать по просьбе омбудсмена и всех оппозиционных фракций, но отказал в просьбе не делать этого своей родной партии "Слуга народа".

законопроект об олигархах. Он согласился это сделать по просьбе омбудсмена и всех оппозиционных фракций, но отказал в просьбе не делать этого своей родной партии "Слуга народа". Первым "взбунтовался" глава фракции "СН" Давид Арахамия, который сначала в комментарии журналистам наехал на Разумкова , пообещав, что у них с главой парламента будет разговор. Потом Арахамия продолжил его жестко критиковать в прямом эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

, пообещав, что у них с главой парламента будет разговор. Потом Арахамия продолжил его жестко критиковать в прямом эфире программы "Свобода слова Савика Шустера". Затем на той же программе за дело взялся Стефанчук, который прямо там предъявил претензии Разумкову : мол, недавно спикер отказал ему в просьбе передать законопроект о местных референдумах в Венецианскую комиссию, а спустя какое-то время отправил туда олигархический закон.

: мол, недавно спикер отказал ему в просьбе передать законопроект о местных референдумах в Венецианскую комиссию, а спустя какое-то время отправил туда олигархический закон. Теперь дошло до того, что Разумкова не пригласили на съезд в Трускавец. Ожидается, что там депутаты обсудят и возможное увольнение спикера.