Позов Януковича проти Ради зареєстрували в суді – чого він добивається

ОАСК зареєстрував позов Януковича. Фото: колаж "Сьогодні"
В Окружному адміністративному суді Києва (ОАСК) зареєстрували позов експрезидента Віктора Януковича до Верховної Ради.
Про це повідомила представниця парламенту у Конституційному Суді та народний депутат від "Слуги народу" Ольга Совгиря у своєму Telegram.
"У Окружному адміністративному суді м. Києва зареєстровано позов колишнього Президента України В. Януковича до Верховної Ради України (справа 640/34786/21). Відповідно до статті 22 КАСУ справи щодо оскарження актів, дій чи бездіяльності Верховної Ради підсудні Верховному Суду як суду першої інстанції, а не ОАСК", – наголосила нардеп.
Вона додала, що у цьому позові заявлено позовні вимоги "про визнання відсутності компетенції встановлення факту самоусунення".
За її словами, це може свідчити про штучну зміну підсудності цього позову шляхом маніпуляцій із формулюванням позовних вимог.
Янукович проти Ради
27 листопада представник експрезидента-втікача Віктора Януковича Юрій Кірасир повідомив, нібито той хоче оскаржити в суді постанову Верховної Ради щодо усунення його з посади глави держави. Йдеться про законність ухвалення парламентом постанови про самоусунення Януковича з посади президента.
Совгиря ж тоді заявила, зокрема, що Кодексом адміністративного судочинства України передбачено 6-місячний строк на оскарження подібної постанови до суду з дня її ухвалення. Відтак відкриття провадження за цим позовом із таким екстраординарно значним пропуском строку на його подання до суду було б грубим порушенням закону.
Крім того, за словами нардепки, статтею 151 Кодексу "заборонено вжиття заходів забезпечення позову у справах про оскарження актів Верховної Ради".
Суди над Януковичем в Україні
- 7 жовтня Вищий антикорупційний суд заочно обрав запобіжний захід експрезиденту України Віктору Януковичу, який нині переховується в Росії. Його заочно заарештували у справі про захоплення земель під резиденцією Межигір'я.
- 25 серпня 2021 року слідчий суддя ВАКС задовольнив клопотання детектива НАБУ про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia) стосовно колишнього власника державної резиденції "Межигір'я" та його сина.
- Януковичів підозрюють у незаконному оберненні комплексу споруд на території Вишгородського району на свою користь, завдані цим збитки державі перевищують 500 млн грн.