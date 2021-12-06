Иск Януковича против Рады зарегистрировали в суде – чего он добивается

ОАСК зарегистрировал иск Януковича. Фото: коллаж "Сегодня"

В Окружном административном суде Киева (ОАСК) зарегистрировали иск беглого экс-президента Виктора Януковича к Верховной Раде.

Об этом сообщила представительница парламента в Конституционном Суде и народный депутат от "Слуги народа" Ольга Совгиря в своем Telegram.

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"В Окружном административном суде г. Киева зарегистрирован иск бывшего президента Украины В. Януковича к Верховной Раде Украины (дело 640/34786/21). Согласно статье 22 КАСУ, дела об обжаловании актов, действий или бездействия Верховной Рады подсудны Верховному Суду как суду первой инстанции, а не ОАСК", – подчеркнула нардеп.

Она добавила, что в этом иске заявлены исковые требования "о признании отсутствия компетенции установления факта самоустранения".

По ее словам, это может свидетельствовать об искусственном изменении подсудности этого иска путем манипуляций с формулировкой исковых требований.

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Янукович против Рады

27 ноября представитель беглого экс-президента Виктора Януковича Юрий Кирасир сообщил, будто тот хочет обжаловать в суде постановление Верховной Рады об отстранении его от должности главы государства. Речь идет о законности принятия парламентом постановления о самоустранении Януковича с поста президента.

Совгиря же заявила, в частности, что Кодексом административного судопроизводства Украины предусмотрен шестимесячный срок на обжалование подобного постановления в суде со дня его принятия. Следовательно, открытие производства по этому иску с таким экстраординарно значительным пропуском срока на его представление в суде было бы грубым нарушением закона.

Кроме того, по словам нардепа, статьей 151 Кодекса "запрещено принятие мер обеспечения иска по делам об обжаловании актов Верховной Рады".

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Суды над Януковичем в Украине