У Кривому Розі знайшли повішеним брата загиблого мера Павлова

Борис Павлов довгий час хворів. Фото: колаж "Сьогодні"

Двоюрідного брата загиблого мера Кривого Рогу Костянтина Палова і його брата Андрія, Бориса Павлова, знайдено повішеним у своєму будинку.

Про це пише один з місцевих Telegram-каналів. Повідомляють, що він тривалий час хворів на туберкульоз.

Реклама

Офіційної інформації наразі немає. "Сьогодні" стежать за ситуацією.

Зазначимо, за останні 3 місяці це третій загадково загиблий із родини Павлових.

Що відомо про загибель Костянтина та Андрія Павлових