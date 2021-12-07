У Кремлі закликали не чекати жодних проривів від переговорів Байдена та Путіна

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Від переговорів президента Росії Володимира Путіна та американського лідера Джо Байдена не варто чекати на якісь подальші зміни. Про це заявив прес-секретар російського лідера Дмитро Пєсков, пише РБК .

Пєсков назвав ці переговори "лише робочою розмовою", яка припадає на складний період напруженості.

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"Не потрібно чекати жодних проривів від цього спілкування. Це робоча розмова у дуже складний період. Ескалація напруженості в Європі зашкалює, вона є екстраординарною", – сказав він.

Відповідаючи на уточнююче питання, що тоді можна вважати успіхом переговорів, Пєсков відповів: "Те, що спілкування президентів – це саме по собі добре".

Переговори Байдена та Путіна

Президент Росії Володимир Путін та президент США Джо Байден 7 грудня проведуть переговори. Лідери обговорять конфлікт на Донбасі, присутність російської армії біля кордонів України та розширення НАТО на схід. Вперше буде використано захищену лінію відеозв'язку, яка давно була створена для контактів лідерів США та Росії, проте до цього простоювала.

Російський публіцист Андрій Піонтковський вважає, що переговори насамперед є важливими для Вашингтона. За його словами, тому, що це предмет боротьби двох угруповань в адміністрації Байдена .

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"Є пропутинське угруповання, найяскравіший її представник – радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван. Є два провідні члени кабінету, доброзичливо налаштовані до України", – сказав він.

Від переговорів Україна очікує на прояснення глобальної картини . Крім того, стало відомо, що після цих переговорів Байден також має намір поспілкуватися із президентом України Володимиром Зеленським.

Глава МЗС Дмитро Кулеба вважає, що відеозустріч Байдена та Путіна не принесе нових проривів , але вона має передати лідеру РФ чіткі сигнали поведінки партнерів України у разі, якщо Путін вдасться до військової операції проти нашої країни.