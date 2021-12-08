У Кремлі пишуть документ про заборону вступу України до НАТО

У Білому домі чекають пакету з Кремля / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"
За результатами двогодинних переговорів російського президента Володимира Путіна та президента США Джозефа Байдена, які пройшли 7 грудня, Москва розпочала підготовку юридичного документа, який повинен їй гарантувати, що не буде просування НАТО на схід. Це означає, що насамперед документ стосуватиметься перспектив вступу України до Північноатлантичного альянсу.
Про це повідомляє агентство "Інтерфакс".
На розгляді
"Це тема (гарантія безпеки від НАТО. – Ред.) окремої розмови. Ми з президентом США домовилися, що продовжимо цю дискусію і зробимо це предметно. Обмінюємося найближчим часом нашими міркуваннями з цього приводу", – заявив президент Росії Володимир Путін під час пресконференції за підсумками переговорів із прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом.
"Свої міркування Росія підготує буквально протягом кількох днів, протягом тижня і передамо їх американській стороні на розгляд", – наголосив Путін.
Російський лідер також додав, що буде створено певну структуру, "яка зможе цим професійно займатися".
Розширення НАТО
- 1 грудня у Кремлі висловили стурбованість активізацією з боку Організації Північноатлантичного договору співробітництва з країнами, що межують із Росією. Дійшло до того, що президент РФ Володимир Путін, приймаючи вірчі грамоти у дипломатів, зажадав від НАТО юридичного документа, що запевняє, що Альянс не буде розширюватися на схід.
- Буквально через годину після цієї вимоги була заява генерального секретаря НАТО Йєнса Столтенберга, що НАТО активно сприятиме створенню військових можливостей України та Грузії, щоб вони могли захищати себе у разі агресії з боку сусідів.
- На тлі міграційної кризи та концентрації російських військ на кордоні з Україною Латвія звернулася до США з проханням про постійну військову присутність на своїй території. Країна також хоче зміцнити оборону за допомогою ракет Patriot.
- Україна відмовлятися від свого шляху до НАТО та ЄС не збирається. Глава МЗС Дмитро Кулеба відкинув умови президента Росії, що Україна чи Захід повинні гарантувати Москві нерозширення НАТО на схід.