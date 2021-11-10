У Німеччині запропонували відправити в Україну біженців Лукашенка

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Україна може допомогти вирішити питання мігрантами , які хочуть потрапити з Білорусі до Польщі Про це заявив експерт із зовнішньополітичних питань фракції Соціал-демократичної партії у німецькому Бундестазі Нільс Шмід, повідомляє Deutschlandfunk .

"Є думка поговорити про це із сусідніми країнами, такими як Україна. Тоді ми можемо дати зрозуміти, що не кожен біженець автоматично потрапляє до ЄС", – сказав Шмід.

Роєм того, він розкритикував дії польських прикордонників щодо видворення мігрантів, які силою прориваються до Польщі.

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"Ідея про те, що для захисту ЄС використовуються незаконні заходи, підриває те, за що виступають ЄС та Польща", – додав він.

Також він вважає, що ЄС має робити рішучі кроки для запобігання потоку біженців до Білорусі.

"Потрібно подумати про відкликання прав на зліт і посадку в авіакомпаній, які прибувають з країн, які не перешкоджають цим рейсам. ЄС повинен спрямовувати дуже сильні сигнали, що ми не залишимо Польщу наодинці з цією проблемою", – сказав він.

Що зараз відбувається

На кордонах України спостерігається збільшення потоків мігрантів. За словами першого заступника міністра внутрішніх справ Євгена Єніна, прикордонники посилюють захист та готові до можливих провокацій.

Німеччина просить допомоги для Польщі

Міністр внутрішніх справ ФРН Зєєхофер зазначив, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко за підтримки російського президента Путіна намагається дестабілізувати ситуацію в ЄС, маніпулюючи долями людей.

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Як розвивалися події

8 листопада велика колона мігрантів із території Білорусі рушила до кордону з Польщею. Їх супроводжували білоруські силовики у військовій формі та зі зброєю, деякі з них – зі службовими собаками.

У Держприкордонслужбі Білорусі заявили, що люди роблять це нібито через байдужість польської влади.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив, що на кордоні чергують 12 тисяч військових. Польські Збройні сили приведені у 6-годинну бойову готовність.

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9 листопада на кордоні Білорусі та Польщі колона мігрантів намагалася прорватися на територію іншої держави. Зокрема вони стали руйнувати прикордонну огорожу.

Передісторія