В Германии предложили отправить в Украину беженцев Лукашенко

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Украина может помочь решить вопрос с мигрантами, которые хотят попасть из Беларуси в Польшу. Об этом заявил эксперт по внешнеполитическим вопросам фракции Социал-демократической партии в немецком Бундестаге Нильc Шмид, сообщает Deutschlandfunk.

"Есть мысль поговорить об этом с соседними странами, такими как Украина. Тогда мы можем дать понять, что не каждый беженец автоматически попадает в ЕС", – сказал Шмид.

Кроме того, он подверг критике действия польских пограничников по выдворению мигрантов, которые силой прорываются в Польшу.

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"Идея о том, что для защиты ЕС используются незаконные меры, подрывает то, за что выступают ЕС и Польша", – добавил он.

Также он считает, что ЕС должен предпринимать решительные шаги для предотвращения потока беженцев в Беларусь.

"Нужно подумать об отзыве прав на взлет и посадку у авиакомпаний, прибывающих из стран, не препятствующих этим рейсам. ЕС должен направлять очень сильные сигналы, что мы не оставим Польшу наедине с этой проблемой", – сказал он.

Что сейчас происходит

На границах Украины наблюдается увеличение потоков мигрантов. По словам первого заместителя министра внутренних дел Евгения Енина, пограничники усиливают защиту и готовы к возможным провокациям.

Германия просит помощи для Польши

Министр внутренних дел ФРГ Зеехофер отметил, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко при поддержке российского президента Путина пытается дестабилизировать ситуацию в ЕС, манипулируя судьбами людей.

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Как развивались события

8 ноября большая колонна мигрантов с территории Беларуси двинулась к границе с Польшей. Их сопровождали белорусские силовики в военной форме и с оружием, некоторые из них – со служебными собаками.

В Госпогранслужбе Беларуси заявили, что люди делают это якобы из-за безразличия польских властей.

В свою очередь министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что на границе дежурят 12 тысяч военных. Польские вооруженные силы приведены в 6-часовую боевую готовность.

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9 ноября на границе Беларуси и Польши колонна мигрантов пыталась прорваться на территорию другого государства. В частности, они стали разрушать пограничную ограду.

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