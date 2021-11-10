В Германии предложили отправить в Украину беженцев Лукашенко

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Украина может помочь решить вопрос с мигрантами, которые хотят попасть из Беларуси в Польшу. Об этом заявил эксперт по внешнеполитическим вопросам фракции Социал-демократической партии в немецком Бундестаге Нильc Шмид, сообщает Deutschlandfunk.
"Есть мысль поговорить об этом с соседними странами, такими как Украина. Тогда мы можем дать понять, что не каждый беженец автоматически попадает в ЕС", – сказал Шмид.
Кроме того, он подверг критике действия польских пограничников по выдворению мигрантов, которые силой прорываются в Польшу.
"Идея о том, что для защиты ЕС используются незаконные меры, подрывает то, за что выступают ЕС и Польша", – добавил он.
Также он считает, что ЕС должен предпринимать решительные шаги для предотвращения потока беженцев в Беларусь.
"Нужно подумать об отзыве прав на взлет и посадку у авиакомпаний, прибывающих из стран, не препятствующих этим рейсам. ЕС должен направлять очень сильные сигналы, что мы не оставим Польшу наедине с этой проблемой", – сказал он.
Что сейчас происходит
На границах Украины наблюдается увеличение потоков мигрантов. По словам первого заместителя министра внутренних дел Евгения Енина, пограничники усиливают защиту и готовы к возможным провокациям.
Германия просит помощи для Польши
Министр внутренних дел ФРГ Зеехофер отметил, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко при поддержке российского президента Путина пытается дестабилизировать ситуацию в ЕС, манипулируя судьбами людей.
Как развивались события
8 ноября большая колонна мигрантов с территории Беларуси двинулась к границе с Польшей. Их сопровождали белорусские силовики в военной форме и с оружием, некоторые из них – со служебными собаками.
В Госпогранслужбе Беларуси заявили, что люди делают это якобы из-за безразличия польских властей.
В свою очередь министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что на границе дежурят 12 тысяч военных. Польские вооруженные силы приведены в 6-часовую боевую готовность.
9 ноября на границе Беларуси и Польши колонна мигрантов пыталась прорваться на территорию другого государства. В частности, они стали разрушать пограничную ограду.
Предыстория
- В начале июля Лукашенко устроил Литве миграционный террор, "завалив" эту страну нелегалами. За первые шесть месяцев 2021 года литовские пограничники остановили на пути из Беларуси в 20 раз больше мигрантов, чем за весь 2020-й.
- В связи с этим литовцы начали усиливать границу, дошло до того, что Украина передала Литве колючую проволоку в качестве гуманитарной помощи. США призвали Лукашенко остановить поток нелегальных мигрантов в Литву.
- Уже в начале сентября Польша ввела чрезвычайное положение на границе с Беларусью из-за нелегалов. Соответствующее решение принял президент Анджей Дуда.
- Евросоюз намерен усилить санкции против режима Лукашенко, в том числе и за миграционный террор.