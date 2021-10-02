У справі про замах на Шефіра більше десятка версій – Венедиктова

Ірина Венедиктова розповіла про свої висновки / Колаж "Сьогодні"

У справі про замах на радника президента Сергія Шефіра, який був скоєний 22 вересня на Дніпровському шосе поблизу села Лісники, відпрацьовується більше 10 версій.

Про це заявила під час брифінгу на "Великий фракції" політичної партії "Слуга народу", яка проходить в Трускавці, генеральний прокурор Україна Ірина Венедиктова.

Реклама

Чи була постановка

На питання журналістів, чи було постановою замах на Сергія Шефіра, генеральний прокурор України Ірина Венедиктова відповіла, що побувавши на місці злочину, вона сама для себе зробила однозначний висновок.

Реклама

"Для мене це питання було першим, коли я дізналася про це 22 вересня. Саме тому я прибула на місце, подивилася на машину, подивилася на водія, якого "швидка" ще не відвезла. Для мене не було жодного сумніву, коли я все побачила, що це не постановка. Трохи про мій бекграунд. Я закінчила університет внутрішніх справ. У мене була тактико-спеціальна підготовка, були стріляби практично кожного дня, так чи інакше я знаюся на оперативно-кримінологічних експертизах набагато більше, ніж інші люди. Коли ти бачиш кучність куль, коли розумієш, як вони лягали по рухомому автомобілю, коли порівнюєш рани у водія з отворами на двері, розумієш – це була не постановка", – сказала Венедиктова на брифінгу в Трускавці .

Читайте також: Зеленський посилив охорону після замаху на Шефіра

"Що стосується версій, вони були озвучені відразу. Є дві основні версії. У нас більше десяти версій, з якими ми працюємо, ми їх не відкидаємо", – зазначила генпрокурор.

Як все було

Напад стався близько 10-тої ранку в середу, 22 вересня, поблизу с. Лісники (Київська область). Був обстріляний автомобіль першого помічника президента України Шефіра, поранений водій.

Потерпілий водій проїхав ще п'ять кілометрів на спущеному колесі до найближчої парковки і тільки там зупинився, щоб викликати "швидку допомогу".

до найближчої парковки і тільки там зупинився, щоб викликати "швидку допомогу". Відкрито кримінальне провадження за статтею "замах на умисне вбивство двох або більше осіб".

Голова МВС Денис Монастирський відзначив геройський вчинок водія першого помічника президента Сергія Шефіра і повідомив про його стан здоров'я. За його словами, лікарі завершили операцію і тепер здоров'ю водія нічого не загрожує.

Голова Національної поліції України Ігор Клименко заявив, що правоохоронці на цей момент розглядають три основні версії замаху на першого помічника президента України Сергія Шефіра: державна діяльність потерпілого, тиск на вище керівництво країни, дестабілізація політичної ситуації в нашій країні, в тому числі розглядається версія за участю спецслужб іноземних країн.