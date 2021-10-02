В деле о покушении на Шефира больше десятка версий – Венедиктова

Ирина Венедиктова рассказал о своих выводах / Коллаж "Сегодня"

В деле о покушении на советника президента Сергея Шефира, которое было совершено 22 сентября на Днепровском шоссе близ села Лесники, отрабатывается более 10 версий.

Об этом заявила во время брифинга на "Большой фракции" политической партии "Слуга народа", которая проходит в Трускавце, генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

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Была ли постановка

На вопрос журналистов, было ли постановочным покушение на Сергея Шефира, генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова ответила, что побывав на месте преступления, она сама для себя сделала однозначный вывод.

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"Для меня этот вопрос был первым, когда я узнала про это 22 сентября. Именно поэтому я прибыла на место, посмотрела на машину, посмотрела на водителя, которого "скорая" еще не отвезла. Для меня не было ни одного сомнения, когда я все увидела, что это не постановка. Немного про мой бэкграунд. Я закончила университет внутренних дел. У меня была тактико-специальная подготовка, была стрельба практически ежедневно, так или иначе я знаюсь на оперативно-криминологических экспертизах намного больше, чем другие люди. Когда ты видишь кучность пуль, когда понимаешь, как они ложились по движущемуся автомобилю, когда сравниваешь раны у водителя с отверстиями на двери, понимаешь – это была не постановка", – сказала Венедиктова на брифинге в Трускавце.

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"Что касается версий, они были озвучены сразу. Есть две основных версии. У нас больше десяти версий, с которыми мы работаем, мы их не отбрасываем", – отметила генпрокурор.

Как все было

Нападение произошло около 10 утра в среду, 22 сентября, вблизи с. Лесники (Киевская область). Был обстрелян автомобиль первого помощника президента Украины Шефира, ранен водитель.

Пострадавший водитель проехал еще пять километров на спущенном колесе к ближайшей парковке и только там остановился, чтобы вызвать "скорую помощь".

к ближайшей парковке и только там остановился, чтобы вызвать "скорую помощь". Открыто уголовное производство по статье "покушение на умышленное убийство двух или больше лиц".

Глава МВД Денис Монастырский отметил геройский поступок водителя первого помощника президента Сергея Шефира и сообщил о его состоянии здоровья. По его словам, врачи завершили операцию и теперь здоровью водителя ничего не угрожает.

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко заявил, что правоохранители на данный момент рассматривают три основные версии покушения на первого помощника президента Украины Сергея Шефира: государственная деятельность потерпевшего, давление на высшее руководство страны, дестабилизация политической ситуации в нашей стране, в том числе рассматривается версия при участии спецслужб иностранных стран.