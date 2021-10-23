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Урагану, що зруйнував Кремль, Скабєєва присвоїла звання Героя України

Сергій Мартинець
23 жовтня, 10:18
Москву накрив потужний вітер, але особливо дісталося резиденції Путіна – окупанти знову згадали про Україну

Скабеева в шоці від "падіння Кремля". Колаж "Сьогодні"

Російська пропагандистка Ольга Скабєєва так вразилася ураганом, який зруйнував частину Кремля, що і до цієї події припліла Україну.

Про це вона написала в Telegram.

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"Урагану в Москві присвоєно звання Героя України", – написала вона.

Чим останнім часом "відзначилася" Скабєєва

  • Ольга Скабєєва відома російська пропагандистка і телеведуча. Спільно зі своїм чоловіком Євгеном Поповим веде ток-шоу "60 хвилин" на телеканалі "Росія-1", де більшість часу присвячують не проблемам РФ, а брехні про Україну.
  • Нещодавно Скабєєва оцінила "план Путіна" зі знищення Саакашвілі.
  • А якось Скабєєва вирішила помудрувати про російський газ, але нарвалася на жорстку відповідь. Троллінг з "благословенним газом" закінчився звинуваченням в злочинах.
  • Також пропагандистка заговорила про перемогу України над Росією. Йшлося про український параді перемоги в Москві.
  • На початку вересня Скабєєва закотила істерику через знесення у Києві пам'ятника на честь дружби з Москвою.

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