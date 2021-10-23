Урагану, що зруйнував Кремль, Скабєєва присвоїла звання Героя України

Скабеева в шоці від "падіння Кремля". Колаж "Сьогодні"

Російська пропагандистка Ольга Скабєєва так вразилася ураганом, який зруйнував частину Кремля, що і до цієї події припліла Україну.

Про це вона написала в Telegram.

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"Урагану в Москві присвоєно звання Героя України", – написала вона.

Чим останнім часом "відзначилася" Скабєєва