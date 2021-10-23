Урагану, разрушившему Кремль, Скабеева присвоила звание Героя Украины

Скабеева в шоке от "падения Кремля". Коллаж "Сегодня"

Российская пропагандистка Ольга Скабеева так впечатлилась ураганом, который разрушил часть Кремля, что и к этому событию приплела Украину.

Об этом она написала в Telegram.

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"Урагану в Москве присвоено звание Героя Украины", – написала она.

Чем в последнее время "отличилась" Скабеева