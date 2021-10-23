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Урагану, разрушившему Кремль, Скабеева присвоила звание Героя Украины

Сергей Мартынец
23 октября, 10:18
Москву накрыл мощный ветер, но особенно досталось резиденции Путина – оккупанты снова вспомнили об Украине

Скабеева в шоке от "падения Кремля". Коллаж "Сегодня"

Российская пропагандистка Ольга Скабеева так впечатлилась ураганом, который разрушил часть Кремля, что и к этому событию приплела Украину.

Об этом она написала в Telegram.

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"Урагану в Москве присвоено звание Героя Украины", – написала она.

Чем в последнее время "отличилась" Скабеева

  • Ольга Скабеева известная российская пропагандистка и телеведущая. Совместно со своим мужем Евгением Поповым ведет ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия-1", где большинство времени посвящают не проблемам РФ, а лжи об Украине.
  • Недавно Скабеева оценила "план Путина" по уничтожению Саакашвили.
  • А как-то Скабеева решила поумничать про российский газ, но нарвалась на жесткий ответ. Троллинг с "благословенным газом" закончился обвинением в преступности.
  • Также пропагандистка заговорила о победе Украины над Россией. Речь шла об украинском параде победы в Москве.
  • В начале сентября Скабеева закатила истерику из-за сноса в Киеве памятника в честь дружбы с Москвой.

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