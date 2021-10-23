Урагану, разрушившему Кремль, Скабеева присвоила звание Героя Украины

Скабеева в шоке от "падения Кремля". Коллаж "Сегодня"
Российская пропагандистка Ольга Скабеева так впечатлилась ураганом, который разрушил часть Кремля, что и к этому событию приплела Украину.
Об этом она написала в Telegram.
"Урагану в Москве присвоено звание Героя Украины", – написала она.
Чем в последнее время "отличилась" Скабеева
- Ольга Скабеева известная российская пропагандистка и телеведущая. Совместно со своим мужем Евгением Поповым ведет ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия-1", где большинство времени посвящают не проблемам РФ, а лжи об Украине.
- Недавно Скабеева оценила "план Путина" по уничтожению Саакашвили.
- А как-то Скабеева решила поумничать про российский газ, но нарвалась на жесткий ответ. Троллинг с "благословенным газом" закончился обвинением в преступности.
- Также пропагандистка заговорила о победе Украины над Россией. Речь шла об украинском параде победы в Москве.
- В начале сентября Скабеева закатила истерику из-за сноса в Киеве памятника в честь дружбы с Москвой.