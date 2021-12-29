"Вмиється кров'ю": у США сказали, що чекає на Путіна в Україні

Гаррі Табах передрік Росії кінець. Колаж
Якщо Москва розпочне повномасштабну війну проти України, то Росії настане кінець – окупанти зазнають поразки. Про це сказав в ефірі телеканалу Україна 24 військовий аналітик, капітан першого рангу ВМС США у відставці Гаррі Табах.
Росії нічого не світить в Україні
Він пояснив, що війна не починається з якихось заяв, що ось-ось хтось повинен напасти і навів у приклад, як Росія несподівано і без попереджень вторглася в Крим у 2014 році, а потім і на Донбас.
"Це все трапилося протягом декількох днів... З моїх спостережень – навіщо Путіну війна з Україною сьогодні? Він досяг всього чого він хотів. Піти в лобову атаку з Україною... Зараз уже не 2014 рік, армія не та, генерали не ті. Він вмиється кров'ю, це буде кінець Росії. Навіщо?" – сказав Табах.
Чому так знахабнів Путін?
Американський офіцер зазначив, що президент РФ Володимир Путін особливо знахабнів на початку 2021 року, коли нафта зросла в ціні. Причому він зміг притиснути Захід навіть без погроз ядерною зброєю чи війни – у Кремлі вважають владу в США та Європі слабкою. Але щоб остудити запал Путіна і зупинити його агресію, потрібно просто завалити ціни на нафту.
"Це єдиний кисень, який надходить до Росії. Так було за попередньої американської адміністрації. Зараз зросли ціни на нафту, він бачить, що влада в Америці та скрізь беззуба й імпотентна", – резюмував він.
Протистояння РФ та Заходу через Україну
- У грудні напруженість між Москвою та Заходом вийшла на новий рівень, причому глобальний. Почалося все зі стягування військ до кордонів України, а вилилося в ультиматум Москви до НАТО та США. РФ вимагає від Заходу не приймати Україну та інші країни колишнього СРСР до Альянсу, не вести з ними військового співробітництва. Більше того, Москва вимагає взагалі припинити розширення військового блоку.
- Путін боїться, що НАТО розмістить ракети в Україні, які зможуть долетіти до Москви за 5-10 хвилин. Господар Кремля попередив, що у разі продовження "явно агресивної лінії західних колег" Москва вживатиме "адекватних військово-технічних заходів у відповідь".
- Українські експерти вважають, що насправді ультиматум Путіна – це не більше, ніж "понти". Насправді в Кремлі чудово розуміють, що їхні умови ніхто не прийме, тому сенс цього в іншому.
- Радник головнокомандувача ЗСУ Дмитро Ярош вважає, що Росія майже не має шансів захопити Київ, хоч до нього з боку Чернігівської області рукою подати.