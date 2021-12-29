Ультиматум Путіна до НАТО – це "понти"? Експерти пояснили мету Кремля

НАТО не прийме вимоги Путіна. Колаж "Сьогодні"
Кремль і сам усвідомлює, що його вимоги до США та НАТО про нерозширення військового блоку є нереалістичними для виконання, тому цей ультиматум президент РФ Володимир Путін затіяв з прицілом на простих росіян для героїзації своєї країни у протистоянні із Заходом. Про це йдеться у нашій статті.
Політолог Володимир Воля у коментарі "Сьогодні" пояснює, що Росія виставила максимальні вимоги, розуміючи, що США та НАТО не погодяться на її умови. За його словами, список вимог виглядає нереалістичним та нереалізованим, адже НАТО ніколи не відмовиться від розширення своєї сфери впливу.
"Думаю, у Кремлі це чудово розуміють. Найімовірніше, документ розрахований на внутрішню аудиторію Росії. Це спроба продемонструвати громадянам РФ вплив Росії та небезпеку НАТО", – сказав він.
З ним погоджується політолог Ігор Петренко. Він також вважає, що це не більше ніж гра на російську публіку.
"Путін грає м'язами і показує росіянам, яка сильна Москва. Саме для цього МЗС РФ і опублікувало документ. Такі переговори між країнами на найвищому рівні завжди ведуться в режимі таємності. Шанси прийняття угоди Заходом – нульові", – упевнений експерт.
Ультиматум Путіна
- Нещодавно Росія опублікувала проекти договорів із США та НАТО. Вона вимагає від Заходу не приймати Україну та інші країни колишнього СРСР до Альянсу, не вести з ними військового співробітництва. Більше того, Москва вимагає взагалі припинити розширення військового блоку.
- Перші переговори між РФ та США відбудуться 10 січня. Через два дні, 12 січня, відбудеться засідання Ради Росія-НАТО, де Москва обговорюватиме свої вимоги вже з усіма країнами Альянсу. А 13 січня будуть переговори Росія-ОБСЄ.
- Президент РФ Володимир Путін боїться, що НАТО розмістить ракети в Україні, які зможуть долетіти до Москви за 5-10 хвилин. При цьому господар Кремля попередив, що у разі продовження "явно агресивної лінії західних колег" Москва вживатиме "адекватних військово-технічних заходів у відповідь".
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пообіцяв, що Альянс ніколи не піде на компроміс у питаннях безпеки України.