Ультиматум Путина к НАТО – это "понты"? Эксперты объяснили цель Кремля

НАТО не примет требования Путина. Коллаж "Сегодня"
Кремль и сам осознает, что его требования к США и НАТО о нерасширении военного блока нереалистичны для выполнения, поэтому этот ультиматум президент РФ Владимир Путин затеял с прицелом на простых россиян для героизации своей страны в противостоянии с Западом. Об этом идет речь в нашей статье.
Политолог Владимир Воля в комментарии "Сегодня" объясняет, что Россия выставила максимальные требования, понимая, что США и НАТО не согласятся на ее условия. По его словам, список требований выглядит нереалистичным и нереализуемым, ведь НАТО никогда не откажется от расширения своей сферы влияния.
"Думаю, в Кремле это прекрасно понимают. Скорее, документ рассчитан на внутреннюю аудиторию России. Это попытка продемонстрировать гражданам РФ влиятельность России и опасность НАТО", – сказал он.
С ним соглашается политолог Игорь Петренко. Он тоже считает, что это не более, чем игра на российскую публику.
"Путин играет мускулами и показывает россиянам, какая Москва сильная. Именно для этого МИД РФ и опубликовал документ. Такие переговоры между странами на высшем уровне всегда ведутся в режиме секретности. Шансы принятия соглашения Западом – нулевые", – уверен эксперт.
Ультиматум Путина
- Недавно Россия опубликовала проекты договоров с США и НАТО. Она потребовала от Запада не принимать Украину и другие страны бывшего СССР в Альянс, не вести с ними военного сотрудничества. Более того, Москва потребовала вообще прекратить расширение военного блока.
- Первые переговоры между РФ и США состоятся 10 января. Спустя два дня, 12 января, состоится заседание Совета Россия-НАТО, где Москва будет обсуждать свои требования уже со всеми странами Альянса. А 13 января будут переговоры Россия-ОБСЕ.
- Президент РФ Владимир Путин боится, что НАТО разместит ракеты в Украине, которые смогут долететь до Москвы за 5-10 минут. При этом хозяин Кремля предупредил, что в случае продолжения "явно агрессивной линии западных коллег" Москва будет принимать "адекватные ответные военно-технические меры".
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал, что Альянс никогда не пойдет на компромисс в вопросах безопасности Украины.