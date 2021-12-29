Ультиматум Путина к НАТО – это "понты"? Эксперты объяснили цель Кремля

НАТО не примет требования Путина. Коллаж "Сегодня"

Кремль и сам осознает, что его требования к США и НАТО о нерасширении военного блока нереалистичны для выполнения, поэтому этот ультиматум президент РФ Владимир Путин затеял с прицелом на простых россиян для героизации своей страны в противостоянии с Западом. Об этом идет речь в нашей статье.

Политолог Владимир Воля в комментарии "Сегодня" объясняет, что Россия выставила максимальные требования, понимая, что США и НАТО не согласятся на ее условия. По его словам, список требований выглядит нереалистичным и нереализуемым, ведь НАТО никогда не откажется от расширения своей сферы влияния.

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"Думаю, в Кремле это прекрасно понимают. Скорее, документ рассчитан на внутреннюю аудиторию России. Это попытка продемонстрировать гражданам РФ влиятельность России и опасность НАТО", – сказал он.

С ним соглашается политолог Игорь Петренко. Он тоже считает, что это не более, чем игра на российскую публику.

"Путин играет мускулами и показывает россиянам, какая Москва сильная. Именно для этого МИД РФ и опубликовал документ. Такие переговоры между странами на высшем уровне всегда ведутся в режиме секретности. Шансы принятия соглашения Западом – нулевые", – уверен эксперт.

Ультиматум Путина