Українська розвідка виявила 90 тисяч російських військових на кордоні

Військова розвідка України перерахувала війська противника біля нашого кордону / Колаж "Сьогодні"
Через чотири дні після першої публікації в американських ЗМІ про концентрацію військ Росії на східних кордонах України ці війська помітили у Міністерстві оборони України (МО). Відповідна заява з'явилася на сайті оборонного відомства.
Які військові частини виявили
У заяві Центру оперативного інформування Міноборони України сказано, що за даними Головного управління розвідки МО станом на початок листопада 2021 року поблизу українського кордону та на тимчасово окупованих Росією територіях було зосереджено угруповання військ загальною чисельністю близько 90 тисяч людина.
"До його складу входять війська 8-ї,20-ї армій Південного та Західного військових округів, а також сили та засоби Чорноморського флоту РФ. Крім того, поблизу нашого кордону базуються окремі з’єднання та частини 4-ї,6-ї армій військово-повітряних сил та протиповітряної оборони повітряно-космічних сил збройних сил Російської Федерації. На тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей розгорнуті та діють два армійські корпуси російських окупаційних військ", – йдеться у повідомленні.
У МО також зазначили, що протягом другого півріччя 2021 року поблизу нашого державного кордону Росія провела серію широкомасштабних командно-штабних навчань. Деякі військові підрозділи, зокрема 41-ї армії, залишилися в районі населеного пункту Єльня, що за 260 км від України.
У Міністерстві вважають, що Росія може вкотре вдаватися до накопичення "військових підрозділів з метою підтримки напруги у регіоні та політичного тиску на сусідні держави".
Що відбувається
- 2 листопада з'явилися супутникові знімки нібито перекинутих до східного кордону України боєздатних сил РФ із важкою технікою.
- Газета The Washington Post написала, що в останні дні в соціальних мережах з'явилися відеоролики, на яких показані російські військові ешелони та колони, що перевозять велику кількість військової техніки, включаючи танки та ракети, на півдні та заході Росії.
- 1 листопада міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Україна займається провокацією на Донбасі. Заява прозвучала після застосування ЗСУ безпілотника Bayraktar.
- Росія передала лідерам Франції, Німеччини та України пропозиції щодо проведення саміту "Нормандської четвірки" і чекає від них реакції.
- Увечері 1 листопада заступник міністра оборони України Ганна Маляр на програмі "Свобода слова" на телеканалі ICTV заявила, що те, що відбувається, в Україні розцінюють як вдалу інформаційно-психологічну операцію, яку провела Москва. А насправді нічого небезпечного на нашому кордоні не відбувається.
- Навіть Секретар РНБО Олексій Данилов спростував інформацію про скупчення російських військ поблизу України та назвав усі повідомлення про скупчення дезінформацією.