Україна "вибила" у Німеччини угоду проти РФ – у Зеленського пояснили

Лідери нової коаліції Німеччини уклала угоду, де чітко прописано позицію щодо РФ / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

Україна вітала позицію нової урядової коаліції Німеччини з наших питань, прописану в тексті коаліційної угоди політичних сил ФРН.

Про це повідомляється на сайті Офісу президента України.

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"В Україні не лише уважно слідкували за цим процесом, а й протягом останніх місяців активно працювали з ключовими представниками цих політичних сил. Адже сталість підтримки України з боку Німеччини має для нас ключове значення. Німеччина традиційно відіграє провідну роль і в процесі мирного врегулювання на Донбасі, і у формуванні позиції ЄС щодо України. А також є для України стратегічним партнером", – так прокоментував цей документ заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква.

У тексті коаліційної угоди зафіксовано низку важливих положень щодо підтримки України:

- підтримка суверенітету та територіальної цілісності України;

- вимоги від Росії припинити дестабілізацію України;

- вимоги від Росії припинити анексію Криму;

- вимоги Москви забезпечити виконання Мінських домовленостей;

- Підтримка євроінтеграційних прагнень України.

Важлива увага в коаліційній угоді приділена також поглибленню енергетичного партнерства з Україною, зокрема в питаннях відновлюваних джерел енергії, виробництва "зеленого" водню та підвищення енергоефективності. У тексті угоди прямо не згадується "Північний потік – 2", але вона містить чітке положення щодо застосування європейського енергетичного законодавства до енергетичних політичних проектів.

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