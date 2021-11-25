Україна "вибила" у Німеччини угоду проти РФ – у Зеленського пояснили

Лідери нової коаліції Німеччини уклала угоду, де чітко прописано позицію щодо РФ / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"
Україна вітала позицію нової урядової коаліції Німеччини з наших питань, прописану в тексті коаліційної угоди політичних сил ФРН.
Про це повідомляється на сайті Офісу президента України.
Дипломатія України
"В Україні не лише уважно слідкували за цим процесом, а й протягом останніх місяців активно працювали з ключовими представниками цих політичних сил. Адже сталість підтримки України з боку Німеччини має для нас ключове значення. Німеччина традиційно відіграє провідну роль і в процесі мирного врегулювання на Донбасі, і у формуванні позиції ЄС щодо України. А також є для України стратегічним партнером", – так прокоментував цей документ заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква.
У тексті коаліційної угоди зафіксовано низку важливих положень щодо підтримки України:
- - підтримка суверенітету та територіальної цілісності України;
- - вимоги від Росії припинити дестабілізацію України;
- - вимоги від Росії припинити анексію Криму;
- - вимоги Москви забезпечити виконання Мінських домовленостей;
- - Підтримка євроінтеграційних прагнень України.
Важлива увага в коаліційній угоді приділена також поглибленню енергетичного партнерства з Україною, зокрема в питаннях відновлюваних джерел енергії, виробництва "зеленого" водню та підвищення енергоефективності. У тексті угоди прямо не згадується "Північний потік – 2", але вона містить чітке положення щодо застосування європейського енергетичного законодавства до енергетичних політичних проектів.
Ситуація
- 24 листопада було оголошено про створення у Німеччині нової урядової коаліції, куди увійшли Соціал-демократична партія, Партія зелених та Вільна демократична партія Німеччини.
- На посаду канцлера висунули голову Соціал-демократичної партії Німеччини Олафа Шольца.
- 24 листопада німецьке видання Spiegel опублікувало текст коаліційної угоди німецьких партій, де сказано, що Німеччина продовжить співпрацю з Росією щодо енергетичних питань та вирішення глобальних проблем. Водночас політики закликали Кремль припинити обмеження громадянських та демократичних свобод у країні, а також агресію проти України.
- 25 листопада в.о. канцлера ФРН Ангела Меркель попередила Москву, що напад на Україну їй обійдеться дуже дорого.