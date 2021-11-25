Украина "выбила" у Германии соглашение против РФ – у Зеленского объяснили

Лидеры новой коалиции Германии заключили соглашение, где четко прописана позиция в отношении РФ / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Украина приветствовала позицию новой правительственной коалиции Германии по нашим вопросам, прописанную в тексте коалиционного соглашения политических сил ФРГ.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента Украины.

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"В Украине не только внимательно следили за этим процессом, но и в последние месяцы активно работали с ключевыми представителями этих политических сил. Ведь постоянство поддержки Украины со стороны Германии имеет для нас ключевое значение. Германия традиционно играет ведущую роль и в процессе мирного урегулирования на Донбассе, и в формировании позиции ЕС по отношению к Украине. А также является для Украины стратегическим партнером", – так прокомментировал данный документ заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква.

В тексте коалиционного соглашения зафиксировано ряд важных положений по поддержке Украины:

- поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины;

- требования от России прекратить дестабилизацию Украины;

- требования от России прекратить аннексию Крыма;

- требования от Москвы обеспечить выполнение Минских договоренностей;

- поддержка евроинтеграционных стремлений Украины.

Важное внимание в коалиционном соглашении уделено также углублению энергетического партнерства с Украиной, в частности в вопросах возобновляемых источников энергии, производства "зеленого" водорода и повышения энергоэффективности. В тексте соглашения прямо не упоминается "Северный поток – 2", но он содержит четкое положение о применении европейского энергетического законодательства к энергетическим политическим проектам.

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