Україна допоможе НАТО написати стратегію до 2030 року

Північноатлантичний альянс запросив Україну разом з іншими партнерами приєднатися до формування Стратегічної концепції НАТО-2030. Про це розповіла віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, коментуючи підсумки візиту до Брюсселя, повідомляє сайт Кабміну.

"Як в Україні, так і в столицях країн Альянсу є розуміння, що спільні виклики, які сьогодні постали перед демократіями, потребують спільної відповіді. Вдячні за участь партнерів у формуванні Стратегічної концепції НАТО-2030. Важливо мати спільне бачення. Пропозиції України до концепту базуватимуться на досвіді протистояння гібридній агресії протягом останніх 7 років" , – сказала вона.

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Віцепрем'єрка висловила сподівання, що у найближчі 10 років відносини України з НАТО стануть ще чіткішими.

"Країни Альянсу вже сказали чітке "ні" агресору на його ультиматуми з розширення НАТО. Сподіваємося, що нова концепція дасть стратегічну ясність у відносинах Україна-НАТО на наступне десятиліття. Ми хотіли б бачити рішучу прихильність до політики відкритих дверей НАТО і посилення східного флангу", – зазначила Стефанішина.

Підготовка стратегії НАТО

31 березня 2021 року генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг призначив спеціальну експертну групу для розробки позиції зі стратегічного бачення розвитку Альянсу до 2030 року.

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Україна приєдналася до цього процесу та надавала НАТО й експертам свої пропозиції, які були враховані у фінальній доповіді робочої групи.

Зараз НАТО розпочинає пряму підготовку Стратегічної концепції. Цей документ генеральний секретар запропонує головам держав і урядів Альянсу на саміті НАТО в Мадриді у 2022 році.

Прагнення України до НАТО

16 грудня у Брюсселі президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна має право бути членом НАТО, та звернувся до Альянсу через загрози Росії.

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21 грудня Зеленський заявив, що чекає від НАТО у 2022 році конкретних тимчасових перспектив членства України в Альянсі.

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявляв, що Україна має отримати ПДЧ у НАТО у 2022 році. За його словами, для отримання Плану дій щодо членства в Альянсі вже проведено достатньо реформ.

НАТО висунуло Росії низку вимог. Столтенберг закликав Росію вивести свої війська з України.

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