Угорщина підтримає вступ України до НАТО, але за однієї умови

Голова МЗС Угорщини закликав поважати права нацменшин

Петер Сіярто назвав умову згоди Угорщини на Україну в НАТО. Колаж "Сьогодні" / Фото: Reuters

Угорщина погодиться на вступ України до НАТО після виконання деяких умов, одна з яких – розв'язання проблеми з правами національних меншин. Про це заявив голова МЗС Угорщини Петер Сіярто, передає ТАРС.

"Українцям потрібно провести низку серйозних змін, якщо вони серйозно думають про євроатлантичну інтеграцію. Про одну таку сферу я скажу конкретно: це повага прав національних меншин, тому що в України тут багато недоліків", – сказав він.

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За словами Сіярто, влада Угорщини незадоволена ситуацією із правами етнічних угорців в Україні.

"Їх права на освіту рідною мовою, на її використання в адміністрації, в культурі та релігії порушуються. Закон, який забороняє особам із подвійним громадянством обіймати громадські посади, є антидемократичним. Ми розуміємо, з якими викликами стикається Україна, її боротьбу за суверенітет та територіальну цілісність, але ми ніколи не приймемо такого підходу до національних меншин", – заявив політик.

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