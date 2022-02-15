Україна офіційно виступила проти визнання Росією "Л/ДНР"

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Верховна Рада України ухвалила звернення щодо невизнання незалежності незаконних утворень на тимчасово окупованих територіях окремих районів Донецької та Луганської областей.

Про це стало відомо на засіданні Верховної Ради 15 лютого, яке транслює телеканал Україна 24.

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До кого звернулися

Зазначається, що Рада звернулася до Організації Об'єднаних Націй, Європейської Комісії, Європейського парламенту, Парламентської асамблеї Ради Європи, Парламентської асамблеї ОБСЄ, Парламентської асамблеї НАТО, а також до урядів та парламентів іноземних держав.

За проголосував 331 народний депутат.

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Що у зверненні

Зазначається, що Верховна Рада звертається із закликом:

Підтвердити територіальну цілісність України та недоторканність її в межах міжнародно визнаних кордонів. Не визнавати жодних рішень Російської Федерації, які стосуватимуться визнання незалежності самопроголошених утворень на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Рішуче засудити будь-які дії Російської Федерації, спрямовані на погіршення ситуації у світі загалом та в Україні зокрема. Розглянути питання правових підстав перебування Російської Федерації у складі постійних членів Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй та провести термінове засідання Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй щодо ескалації конфлікту на державних кордонах України. Негайно застосувати додаткові санкційні механізми щодо Російської Федерації для запобігання подальшій ескалації конфлікту.

Законопроєкт у Росії

19 січня депутати Держдуми РФ звернулися до президента Росії Володимира Путіна з проханням визнати так звані "ДНР" та "ЛНР". Проєкт відповідної ухвали Думи внесли 11 депутатів-комуністів.

Міністр оборони України Олексій Резніков прокоментував, що визнання Росією "ЛДНР" стане демонстрацією її відмови від Мінських угод. Також він зазначав, що у самопроголошених республік немає абсолютно жодної суб'єктності, і це визнає навіть Росія.

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14 лютого стало відомо, що профільний комітет Держдуми РФ підтримав одразу два варіанти ухвали про звернення палати до президента РФ визнати так звані "Донецьку та Луганську народні республіки".

"Комітет відбувся, ухвалено дві постанови. Які е вносилися КПРФ, за них проголосували три члени комітету", – сказав джерело.

Другий варіант звернення передбачає заклик до глави держави визнати незалежність "ДНР" та "ЛНР", але лише після консультацій із МЗС щодо дотримання міжнародних домовленостей.

Нагадаємо, спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук раніше заявляв, що в парламенті України готується проєкт ухвали, який ще раз наголосить на належності територій так званих "ЛНР" та "ДНР" як складових частин територіальної цілісності України.

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