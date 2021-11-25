Україна може отримати ще більше грошей на зброю проти армії Путіна

Америка може дати Україні ще більше зброї. Колаж "Сьогодні"
У Сенаті США пропонують збільшити ще на 50 мільйонів доларів обсяг військової допомоги Україні на фоні загрози військового вторгнення Росії, зокрема, для закупівлі летального озброєння.
Про це повідомляє Politico.
Сенатори Роб Портман і Джин Шахін хочуть внести в оборонний бюджет США поправку, яка дозволила б збільшити виділення Україні 350 млн доларів замість 300, як планувалося раніше, з яких 125 млн (замість раніше запланованих 75 млн) безпосередньо на летальне озброєння.
"Я закликаю надати допомогу у вигляді протиповітряних та протиброньових засобів, які будуть життєво важливими для стримування російської загрози. Ми маємо зробити все можливе, щоб підтримати нашого союзника Україну", – сказав Портман.
Для збільшення військової допомоги Україні планується залучити кошти, які раніше призначалися для навчання та оснащення афганської армії, якої більше не існує.
США допоможуть Україні
- Раніше у США попередили про стягування військ Росії на кордон із Україною. У соціальних мережах з'явилися відеоролики, на яких показані російські військові ешелони та колони, що перевозять велику кількість військової техніки, включаючи танки та ракети, на півдні та заході Росії. В Америці наголошують, що на навчання це не схоже.
- Нещодавно телеканал CNN дізнався зі своїх джерел, що адміністрація президента США Джо Байдена роздумує над відправкою військових радників та додаткової зброї до України на тлі російської небезпеки.
- На початку листопада США передали Україні два катери класу Island. Вони розвивають швидкість до 29,5 вузла (близько 52 км/год), а на озброєнні є 25-мм гармата та два кулемети.
- Тим часом держсекретар США Ентоні Блінкен попередив Росію щодо України, мовляв, вторгнення стане великою помилкою і будуть серйозні наслідки для Кремля.
США та ЄС розробляють план щодо стримування Росії від вторгнення в Україну. Наші західні партнери не вірять, що Путін даремно стягує до українського кордону свої танки.