Украина может получить еще больше денег на оружие против армии Путина

Америка может дать Украине еще больше оружия. Коллаж "Сегодня"

В Сенате США предлагают увеличить еще на 50 миллионов долларов объем военной помощи Украине на фоне угрозы военного вторжения России, в частности для закупки летального вооружения.

Об этом сообщает Politico.

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Сенаторы Роб Портман и Джин Шахин хотят внести в оборонный бюджет США поправку, которая бы позволила увеличить выделение Украине 350 млн долларов вместо 300, как планировалось раньше, из которых 125 млн (вместо ранее планируемых 75 млн) конкретно на летальное вооружение.

"Я призываю оказать помощь в виде противовоздушных и противоброневых средств, которые будут жизненно важными для сдерживания российской угрозы. Мы должны сделать все возможное, чтобы поддержать нашего союзника Украину", – сказал Портман.

Для увеличение военной помощи для Украины планируется привлечь средства, которые ранее предназначались для обучения и оснащения афганской армии, которой больше не существует.

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США помогут Украине