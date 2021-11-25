Украина может получить еще больше денег на оружие против армии Путина

Америка может дать Украине еще больше оружия. Коллаж "Сегодня"
В Сенате США предлагают увеличить еще на 50 миллионов долларов объем военной помощи Украине на фоне угрозы военного вторжения России, в частности для закупки летального вооружения.
Об этом сообщает Politico.
Сенаторы Роб Портман и Джин Шахин хотят внести в оборонный бюджет США поправку, которая бы позволила увеличить выделение Украине 350 млн долларов вместо 300, как планировалось раньше, из которых 125 млн (вместо ранее планируемых 75 млн) конкретно на летальное вооружение.
"Я призываю оказать помощь в виде противовоздушных и противоброневых средств, которые будут жизненно важными для сдерживания российской угрозы. Мы должны сделать все возможное, чтобы поддержать нашего союзника Украину", – сказал Портман.
Для увеличение военной помощи для Украины планируется привлечь средства, которые ранее предназначались для обучения и оснащения афганской армии, которой больше не существует.
США помогут Украине
- Ранее в США предупредили о стягивании войск России на границу с Украиной. В социальных сетях появились видеоролики, на которых показаны российские военные эшелоны и колонны, перевозящие большое количество военной техники, включая танки и ракеты, на юге и западе России. В Америке отмечают, что на учения это не похоже.
- Недавно телеканал CNN узнал от своих источников, что администрация президента США Джо Байдена раздумывает над отправкой военных советников и дополнительного оружия Украине на фоне российской угрозы.
- В начале ноября США передали Украине два катера класса Island. Они развивают скорость до 29,5 узла (около 52 км/ч), а на вооружении есть 25-мм пушка и два пулемета.
- Тем временем госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил Россию насчет Украины, мол, вторжение станет большой ошибкой и будут серьезные последствия для Кремля.
США и ЕС разрабатывают план по сдерживанию России от вторжения в Украину. Наши западные партнеры не верят, что Путин зря стягивает к украинской границе свои танки.