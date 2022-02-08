Загроза нападу Росії: Японія підтримала Україну

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Нижня палата парламенту Японії ухвалила резолюцію, яка засуджує будь-які спроби силою змінити статус-кво України. Заступник Голови Верховної Ради України Олена Кондратюк висловив подяку партнерам за ухвалене рішення.

Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради.

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"Вітаю і щиро дякую всім депутатам нижньої Палати представників Парламенту Японії, які ухвалили резолюцію про підтримку України. Такий прояв солідарності з українським народом високо цінується Верховною Радою та українським суспільством", – розповіла вона.

За її словами, парламенти країн світу продовжують відгукуватися на звернення Верховної Ради України до міжнародної спільноти через військовий шантаж України з боку Російської Федерації.

Про що резолюція

У резолюції Японія висловила свою тверду позицію щодо послідовної підтримки суверенітету та територіальної цілісності України.

Парламент Японії також наполегливо закликав уряд своєї країни використати всі дипломатичні ресурси, щоб зробити все для зменшення напруги в Україні та якнайшвидше встановити мир.

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Також парламентарі звернулися до уряду прем'єр-міністра Фуміо Кісіди зробити все можливе задля досягнення миру.

"Ми наполегливо закликаємо уряд втілити наші надії, співпрацювати з міжнародною спільнотою, використати всі дипломатичні ресурси та зробити все можливе для ослаблення напруги в Україні та якнайшвидшого досягнення миру", – йдеться у резолюції.

Наголошується, що Японія підтримує та співпрацює з міжнародним співтовариством, включаючи інші країни-члени G7, для просування демократії в Україні та сприяння миру й стабільності у регіоні.

Чи вторгнеться в Україну

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Новий план Путіна

3 лютого видання New York Times і Washington Post повідомили, що Росія може використати відео, щоб звинуватити Україну в "геноциді російськомовного населення", а також скористатися обуренням щодо цього відео, щоб виправдати своє вторгнення. Інший варіант подій – щоб ватажки бойовиків на Донбасі "закликали Москву втрутитися".

Крім того, Росія проведе незаплановані ядерні навчання у лютому. За інформацією представників збройних сил та розвідки США, ці навчання будуть використані як попередження НАТО не втручатися, якщо президент Росії вирішить вторгнутися в Україну.