Угроза нападения России: Япония поддержала Украину

Япония подписала резолюция / Фото: Коллаж: Сегодня
Нижняя палата парламента Японии приняла резолюцию, которая осуждает любые попытки силой изменить статус-кво Украины. Заместитель Председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк выразил благодарность партнерам за принятое решение.
Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.
"Приветствую и искренне благодарю всех депутатов нижней Палаты представителей Парламента Японии, которые приняли резолюцию о поддержке Украины. Такое проявление солидарности с украинским народом высоко ценится Верховной Радой и украинским обществом", – рассказала она.
По ее словам, парламенты стран мира продолжают откликаться на обращение Верховной Рады Украины к международному сообществу через военный шантаж Украины со стороны Российской Федерации.
О чем резолюция
В резолюции Япония выразила свою твердую позицию относительно последовательной поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины.
Парламент Японии также настоятельно призывал правительство своей страны использовать все дипломатические ресурсы, чтобы сделать все для уменьшения напряженности в Украине и как можно быстрее установить мир.
Также парламентарии обратились к правительству премьер-министра Фумио Кисиды сделать все возможное для достижения мира.
"Мы настойчиво призываем правительство воплотить наши надежды, сотрудничать с международным сообществом, использовать все дипломатические ресурсы и сделать все возможное для ослабления напряженности в Украине и скорейшего достижения мира", – говорится в резолюции.
Подчеркивается, что Япония поддерживает и сотрудничает с международным сообществом, включая другие страны-члены G7, для продвижения демократии в Украине и содействия миру и стабильности в регионе.
Будет ли вторжение в Украину
- Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что информационное нагнетание вокруг возможного вторжения России в Украину является частью внутренней политики США, Великобритании и других стран Запада.
- В то же время глава фракции "Слуга народа" Давида Арахамия заявлял, что Запад и США своими заявлениями о нападении России на Украину "сеют панику". Также он заявлял, что в Украине специально накаляют обстановку, озвучивая различные данные, когда вторгнется Россия в Украину.
- Бывший советник президента РФ Владимира Путина Андрей Илларионов считает, что некоторые мировые лидеры, которые приезжают в Украину, пытаются заставить украинское руководство выполнить Минские соглашения, но это приведет к большой войне с Россией.
- Капитан первого ранга в отставке ВМС США Гарри Табах считает, что прямой угрозы вторжения в Украину нет, есть нагнетание обстановки.
Новый план Путина
3 февраля издания New York Times и Washington Post сообщили, что Россия может использовать видео, чтобы обвинить Украину в "геноциде русскоязычного населения", а также воспользоваться возмущением по поводу данного видео, чтобы оправдать свое вторжение. Другой вариант событий – чтобы главари боевиков на Донбассе "призвали Москву вмешаться".
Кроме того, Россия проведет незапланированные ядерные учения в феврале. По информации представителей вооруженных сил и разведки США, эти учения будут использованы в качестве предупреждения НАТО не вмешиваться, если президент России решить вторгнуться в Украину.