Удар у спину Москві. Що означає військова місія ЄС в Україні та як вона позначиться на Донбасі

Євросоюз може допомогти в тренуванні ВСУ для протистояння російській агресії. Фото: колаж "Сьогодні"

Київ і Брюссель обговорюють можливість створення військової навчальної місії Європейського Союзу в Україні. Сайт "Сьогодні" з'ясував, чим можуть займатися західні військові і яку користь принесе така співпраця нашій країні.

Допомога Україні в боротьбі з агресією РФ

Німецька газета Welt am Sonntag повідомила з посиланням на внутрішній документ зовнішньополітичної служби ЄС, що Європейський Союз розглядає можливість створення незалежної військової навчальної місії в Україні. Як зазначає видання, такий крок стане "висловленням солідарності з Україною на тлі триваючої військової активності Росії на кордоні", а також у світлі ситуації з Кримом. За даними газети, про створення військової навчальної місії ЄС попросили глави МЗС і Міноборони України, які направили в кінці липня лист верховному представникові ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепуа Боррелю.

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Цю інформацію офіційно підтвердив прессекретар Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Така місія могла б охопити сфери, поки не охоплені EUAM (Консультативна місія ЄС з реформування громадського сектору безпеки України, існує з грудня 2014 року. – Ред.). Передусім мова йде про освітній сектор, підвищення професійної підготовки українських військовослужбовців. Контакти з цього питання тривають", – зазначив спікер українського МЗС.

Олег Ніколенко: "Мова йде про підвищення професійної підготовки українських військовослужбовців" / Фото: Facebook

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Представник зовнішньополітичної служби ЄС Набіла Массралі також заявила, що Євросоюз обговорює можливість військово-навчальної місії.

Чому військова місія ЄС потрібна Києву

У внутрішньому документі Європейської служби зовнішніх зв'язків, розісланому дипломатам для обговорення, йдеться про те, що до військової консультативної та навчальної місії ЄС в Україні планується залучити 60 співробітників. Зазначається, що місія "може бути корисною для підтримки стійкості України шляхом зміцнення її військового потенціалу". Також військова місія повинна посилити вже наявну громадянську місію ЄС в Україні.

В українському МЗС вважають, що військово-навчальна місія Євросоюзу в Україні могла б поліпшити професійну підготовку українських військовослужбовців. У відомстві впевнені: початок військово-консультативної місії відповідає стратегічним інтересам як України, так і ЄС.

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Місія може негативно вплинути на політику

Водночас в документі європейської зовнішньополітичної служби відзначено, що реакцію на місію з боку інших "суб'єктів, зацікавлених в ситуації в Україні", передбачити складно. І вона може негативно вплинути на політику Євросоюзу в цілому та інтереси в регіоні.

До слова, в Росії вже заявили, що поява військової навчальної місії ЄС в Україні викличе багато питань.

"Проти кого будуть" вчити "європейські інструктори, і хто буде їх "учнями"? Прикриваючись міфічною" російською агресією", Україну, таким чином, можуть перетворити на полігон для нових військових провокацій стосовно Росії на радість русофобам всіх мастей", – заявив голова комітету Держдуми сьомого скликання з міжнародних справ Леонід Слуцький.

Леонід Слуцький: "Україну перетворять на полігон для військових провокацій" / Фото: ТАСС

Про те, що поява військової навчальної місії ЄС не подобається Росії, заявив і колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

"Якщо Євросоюз розгорне в Україні військово-консультативну та навчальну місію (EUATM), сам факт її появи вже буде дивно позитивним. Ми повинні за неї боротися і в дипломатичному, і в політичному сенсі, оскільки це стане проявом уваги Євросоюзу до сфери безпеки. Правильна історія, але комусь вона дуже не подобається. А саме – Росії та її друзям в ЄС", – сказав Клімкін в інтерв'ю Радіо Свобода.

На його думку, до адвокатів України в Брюсселі, що наполягають на створенні місії, належать Литва, Латвія, Естонія, Польща, Румунія, Словаччина. Їх підтримують Швеція і Фінляндія.

"Вагатись можуть Німеччина, Нідерланди, Франція, Австрія, Італія. Рішення про її створення приймається консенсусом. Якщо бодай одна з країн Євросоюзу буде категорично проти, – місії не буде. Тому нам з ними потрібно ретельно працювати", – додав ексміністр.

Павло Клімкін: "Військова місія ЄС стане проявом уваги Євросоюзу до сфери безпеки" / Фото: ТАСС

Для Москви місія ЄС в Україні буде "ударом в спину"

Появу місії на території України позитивно оцінює і військовий експерт Олег Жданов. На його думку, це посилить військово-технічне співробітництво Києва з ЄС. Водночас експерт не виключає, що місія викличе у Москви негативну реакцію.

"Для Москви поява чергової місії в Україні буде "ударом в спину". Адже чим сильніші ЗСУ, тим менше шансів у Росії тиснути на Україну в плані виконання "Мінська". Тому що Мінські угоди – це геополітичне, стратегічне завдання, яке намагається вирішити Путін. Якщо йому це вдасться, то він фактично стане королем на пострадянському просторі", – говорить "Сегодня" Жданов.

На Донбасі може початися нове загострення

Полковник впевнений, що Росія намагатиметься максимально нашкодити військовому зближенню України та ЄС.

"Це означає, що Україна може отримати чергову хвилю загострення на Донбасі у вигляді збільшення кількості обстрілів", – говорить "Сьогодні" Жданов.

На думку експерта, в ЄС також розуміють, що найболючіше місце України – це Донбас і Крим. Тому Європа вважає, що нам можна допомогти у формуванні і тренуванні збройних сил для протистояння.

"Швидше за все, це потягне за собою ще й надання військово-технічної допомоги ЗСУ. Для України це вигідно, тому що з нашою економічною ситуацією ми не можемо дозволити собі масштабне переозброєння армії", – каже Жданов.

Олег Жданов: "Для Москви поява чергової місії в Україні буде" ударом у спину " / Фото: Facebook

Крім того, за його словами, постійно перебування військової місії в Україні посприяє безперервного процесу навчання наших військовослужбовців.

"У ЗСУ існує проблема плинності кадрів. І коли батальйон, наприклад, на Яворівському полігоні спочатку проходить навчання у британських інструкторів, а через рік приходить знову, то замість підвищення кваліфікації навчання доводиться починати з нуля, тому що 80-90% особового складу оновилося", – пояснює він.

Військова місія ЄС – це цеглина фундаменту підтримки Заходу

Політолог Ігор Петренко також відзначає, що в контексті російської агресії військова місія ЄС вкрай важлива для України.

"Україні необхідно використовувати будь-які можливості для розвитку обороноздатності. У тому числі шляхом залучення західних партнерів. Обговорення можливості створення військової місії ЄС – це одна з цеглин, які створюють фундамент потужної інституційної підтримки Заходу в протистоянні України російської агресії", – пояснює експерт.

Ігор Петренко: "Військова місія ЄС – цеглина фундаменту підтримки Заходу" / Фото: Facebook

В якому саме форматі Євросоюз нарощуватиме свою присутність в Україні – вирішувати будуть ближче до саміту Україна-ЄС, який відбудеться 12 жовтня. Але українські експерти одностайні в тому, що поява саме військово-консультативної місії – однозначно позитивний сигнал для України. До того ж це – найбільш вигідна для Києва конфігурація з нарощування присутності ЄС в Україні.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що 11 жовтня президент Володимир Зеленський зідзвонився з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Еммануелем Макроном, з якими обговорював Донбас і майбутні переговори.

Своєю чергою президент РФ Володимир Путін теж поговорив з Меркель і Макроном про "нормандську зустріч".

Відзначимо, що останнім часом в інформпросторі накопичилася низка тривожних новин про Донбас. І мова не тільки про стрілянину, яка до кінця так і не згасла. Масова видача російських паспортів. ОРДЛО вперше за сім років втягнуті у вибори в Держдуму РФ. Читайте в нашому матеріалі, чи загрожує Україні анексія Донбасу.