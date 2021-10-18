Удар в спину Москве. Что означает военная миссия ЕС в Украине и как она отразится на Донбассе

Евросоюз может может помочь в тренировке ВСУ для противостояния российской агрессии. Фото: коллаж "Сегодня"

Киев и Брюссель обсуждают возможность создания военной учебной миссии Европейского Союза в Украине. Сайт "Сегодня" выяснил, чем могут заниматься западные военные и какую пользу принесет такое сотрудничество нашей стране.

Помощь Украине в борьбе с агрессией РФ

Немецкая газета Welt am Sonntag сообщила со ссылкой на внутренний документ внешнеполитической службы ЕС, что Европейский Союз рассматривает возможность создания независимой военной учебной миссии в Украине. Как отмечает издание, такой шаг станет "выражением солидарности с Украиной на фоне продолжающейся военной активности России на границе", а также в свете ситуации с Крымом. По данным газеты, о создании военной учебной миссии ЕС попросили главы МИД и Минобороны Украины, направившие в конце июля письмо верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю.

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Эту информацию официально подтвердил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Такая миссия могла бы охватить сферы, пока не охваченные EUAM (Консультативная миссия ЕС по реформированию гражданского сектора безопасности Украины, существует с декабря 2014 года. – Ред.). Прежде всего речь идет об образовательном секторе, повышении профессиональной подготовки украинских военнослужащих. Контакты по этому вопросу продолжаются", – отметил спикер украинского МИДа.

Олег Николенко: "Речь идет о повышении профессиональной подготовки украинских военнослужащих" / Фото: Facebook

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Представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали также заявила, что Евросоюз обсуждает вероятность военно-учебной миссии.

Почему военная миссия ЕС нужна Киеву

Во внутреннем документе Европейской службы внешних связей, разосланном дипломатам для обсуждения, говорится, что к военной консультативной и обучающей миссии ЕС в Украине планируется привлечь 60 сотрудников. Отмечается, что миссия "может быть полезной для поддержания устойчивости Украины путем укрепления ее военного потенциала". Также военная миссия должна усилить уже имеющуюся гражданскую миссию ЕС в Украине.

В украинском МИДе считают, что военно-учебная миссия Евросоюза в Украине могла бы улучшить профессиональную подготовку украинских военнослужащих. В ведомстве уверены: начало военно-консультативной миссии отвечает стратегическим интересам как Украины, так и ЕС.

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Миссия может негативно повлиять на политику

В то же время в документе европейской внешнеполитической службы отмечено, что реакцию на миссию со стороны других "субъектов, заинтересованных в ситуации в Украине", предсказать сложно. И она может негативно повлиять на политику Евросоюза в целом и интересы в регионе.

К слову, в России уже заявили, что появление военной учебной миссии ЕС в Украине вызовет много вопросов.

"Против кого будут "учить" европейские инструкторы, и кто будет их "учениками"? Прикрываясь мифической "российской агрессией", Украину, таким образом, могут превратить в полигон для новых военных провокаций в отношении России на радость русофобам всех мастей", – заявил председатель комитета Госдумы седьмого созыва по международным делам Леонид Слуцкий.

Леонид Слуцкий: "Украину превратят в полигон для военных провокаций" / Фото: ТАСС

О том, что появление военной учебной миссии ЕС не нравится России, заявил и бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Если Евросоюз развернет в Украине военно-консультативную и учебную миссию (EUATM), сам факт ее появления уже будет удивительно положительным. Мы должны за нее бороться и в дипломатическом, и в политическом смысле, поскольку это станет проявлением внимания Евросоюза к сфере безопасности. Правильная история, но кому-то она очень не нравится. А именно ‒ России и ее друзьям в ЕС", ‒ сказал Климкин в интервью Радио Свобода.

По его мнению, к адвокатам Украины в Брюсселе, настаивающим на создании миссии, принадлежат Литва, Латвия, Эстония, Польша, Румыния, Словакия. Их поддерживают Швеция и Финляндия.

"Колебаться могут Германия, Нидерланды, Франция, Австрия, Италия. Решение о ее создании принимается консенсусом. Если хотя бы одна из стран Евросоюза будет категорически против, ‒ миссии не будет. Поэтому нам с ними нужно тщательно работать", – добавил экс-министр.

Павел Климкин: "Военная миссия ЕС станет проявлением внимания Евросоюза к сфере безопасности" / Фото: ТАСС

Для Москвы миссия ЕС в Украине будет "ударом в спину"

Появление миссии на территории Украины положительно оценивает и военный эксперт Олег Жданов. По его мнению, это усилит военно-техническое сотрудничество Киева с ЕС. В то же время эксперт не исключает, что миссия вызовет у Москвы негативную реакцию.

"Для Москвы появление очередной миссии в Украине будет "ударом в спину". Ведь чем сильнее ВСУ, тем меньше шансов у России давить на Украину в плане выполнения "Минска". Потому что Минские соглашения – это геополитическая, стратегическая задача, которую пытается решить Путин. Если ему это удастся, то он фактически станет королем на постсоветском пространстве", – говорит "Сегодня" Жданов.

На Донбассе может начаться новое обострение

Полковник уверен, что Россия будет стараться максимально навредить военному сближению Украины и ЕС.

"Это значит, что Украина может получить очередную волну обострения на Донбассе в виде увеличения количества обстрелов", – говорит "Сегодня" Жданов.

По мнению эксперта, в ЕС также понимают, что самое больное место Украины – это Донбасс и Крым. Поэтому Европа считает, что нам можно помочь в формировании и тренировке Вооруженных сил для противостояния.

"Скорее всего, это потянет за собой еще и предоставление военно-технической помощи ВСУ. Для Украины это выгодно, потому что с нашей экономической ситуацией мы не можем позволить себе масштабное перевооружение армии", – говорит Жданов.

Олег Жданов: "Для Москвы появление очередной миссии в Украине будет "ударом в спину" / Фото: Facebook

Кроме того, по его словам, постоянно пребывание военной миссии в Украине поспособствует непрерывному процессу обучения наших военнослужащих.

"В ВСУ существует проблема текучки кадров. И когда батальон, к примеру, на Яворовском полигоне сначала проходит обучение у британских инструкторов, а через год приходит снова, то вместо повышения квалификации обучение приходится начинать с нуля, потому что 80-90% личного состава обновилось", – объясняет он.

Военная миссия ЕС – это кирпич фундамента поддержки Запада

Политолог Игорь Петренко также отмечает, что в контексте российской агрессии военная миссия ЕС крайне важна для Украины.

"Украине необходимо использовать любые возможности для развития обороноспособности. В том числе путем привлечения западных партнеров. Обсуждение возможности создания военной миссии ЕС – это один из кирпичей, которые создают фундамент мощной институционной поддержки Запада в противостоянии Украины российской агрессии", – объясняет эксперт.

Игорь Петренко: "Военная миссия ЕС – кирпич фундамента поддержки Запада" / Фото: Facebook

В каком именно формате Евросоюз будет наращивать свое присутствие в Украине ‒ решать будут ближе к саммиту Украина-ЕС, который состоится 12 октября. Но украинские эксперты единодушны в том, что появление именно военно-консультативной миссии ‒ однозначно позитивный сигнал для Украины. К тому же это ‒ наиболее выгодная для Киева конфигурация по наращиванию присутствия ЕС в Украине.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что 11 октября президент Владимир Зеленский созвонился с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, с которыми обсуждал Донбасс и будущие переговоры.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин тоже поговорил с Меркель и Макроном о "нормандской встрече".

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