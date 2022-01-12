Тікати марно – буде гірше: ДБР попередило Порошенка

Петро Порошенко. Фото: колаж "Сьогодні"

В очікуванні повернення до України п'ятого президента, лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка Державне бюро розслідувань (ДБР) попередило, що очікує політика у разі подальших ігнорувань повісток на допити.

Попередження з'явилося на сайті ДБР.

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Попередження

"З метою виконання народним депутатом покладених на нього процесуальних обов’язків, слідчий за погодженням з в. о. Генерального прокурора звернувся до Печерського райсуду міста Києва з відповідним клопотанням про обрання відносно підозрюваного запобіжного заходу. У зв’язку з тим, що вказаний нардеп ухилився від явки до суду, зазначене клопотання досі не розглянуто слідчим суддею. За інформацією зі ЗМІ, п’ятий Президент України планує повернутися до України 17 січня 2022 року. Тому органи досудового розслідування розраховують на проведення усіх необхідних процесуальних дій в день його повернення, у тому числі обрання запобіжного заходу", – йдеться у повідомленні ДБР.

Також повідомляється, що ухилення від явки до суду може розцінюватися як один із ризиків, який дає підстави слідчому судді подати прохання щодо застосування найсуворішого запобіжного заходу.

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