Убегать бесполезно – будет хуже: ГБР предупредило Порошенко

Петр Порошенко. Фото: коллаж "Сегодня"
В ожидании возвращения в Украину пятого президента, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко Государственное бюро расследований (ГБР) предупредило, что ожидает политика в случае дальнейших игнорирований повесток на допросы.
Предупреждение появилось на сайте ГБР.
Предупреждение
"В целях выполнения народным депутатом возложенных на него процессуальных обязанностей, следователь по согласованию с и. о. Генерального прокурора обратился в Печерский райсуд города Киева с соответствующим ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения. В связи с тем, что указанный нардеп уклонился от явки в суд, указанное ходатайство до сих пор не рассмотрено следователем судьей. По информации из СМИ, пятый Президент Украины планирует вернуться в Украину 17 января 2022 года. Поэтому органы досудебного расследования рассчитывают на проведение всех необходимых процессуальных действий в день его возвращения, в том числе избрание меры пресечения", – говорится в сообщении ГБР.
Также сообщается, что уклонение от явки в суд может расцениваться как один из рисков, который дает основание следственному судье подать прошение о применении наиболее строгой меры пресечения.
Ситуация
- Возвращение Петра Алексеевича ждут не только следователи и прокуроры, а и его сторонники, которые по данному поводу даже пишут песни.
- По данным бывшего народного депутата Игоря Мосийчука, Государственная пограничная служба Украины готовится задержать пятого президента Петра Порошенко прямо в аэропорту по прилете в Киев.
- Пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко подтвердил, что 17 января вернется в Украину из Варшавы (Польша), и предупредил власть, чтобы его не пугали арестом.
- 20 декабря стало известно, что Петру Порошенко объявили о подозрении. Не последнюю роль в этом сыграли "пленки Медведчука". Ему вменяют государственную измену и содействие деятельности террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".