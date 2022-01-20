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У Зеленського відповіли Кремлю на загрозу — довгоочікувана зустріч

Володимир Козир
20 січня, 07:00
В ОП розповіли, коли зустрінуться зовнішньополітичні радники глав країн "Нормандської четвірки"

Зовнішньополітичні радники глав країн "Нормандської четвірки" зустрінуться до кінця цього місяця/Колаж: "Сьогодні"

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що зовнішньополітичні радники глав країн "Нормандської четвірки" зустрінуться до кінця січня цього року.

Про це він повідомив у середу, 19 січня.

Що сказав Єрмак?

"Темою обговорення може стати призначення арбітра, який контролюватиме дотримання режиму припинення вогню на Донбасі", — заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Переговори щодо Донбасу

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