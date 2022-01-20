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У Зеленского ответили Кремлю на угрозу — долгожданная встреча

Владимир Козырь
20 января, 07:00
В ОП рассказали, когда встретятся внешнеполитические советники глав стран "Нормандской четверки"

Внешнеполитические советники глав стран "Нормандской четверки" встретятся до конца этого месяца/Коллаж: "Сегодня"

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что внешнеполитические советники глав стран "Нормандской четверки" встретятся до конца января этого года.

Об этом он сообщил в среду, 19 января.

Что сказал Ермак?

"Темой обсуждения может стать назначение арбитра, который будет контролировать соблюдение режима прекращения огня на Донбассе", — заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Переговоры по Донбассу

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