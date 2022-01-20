У Зеленского ответили Кремлю на угрозу — долгожданная встреча

Внешнеполитические советники глав стран "Нормандской четверки" встретятся до конца этого месяца/Коллаж: "Сегодня"
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что внешнеполитические советники глав стран "Нормандской четверки" встретятся до конца января этого года.
Об этом он сообщил в среду, 19 января.
Что сказал Ермак?
"Темой обсуждения может стать назначение арбитра, который будет контролировать соблюдение режима прекращения огня на Донбассе", — заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.
Переговоры по Донбассу
- 12 января министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что после долгого простоя "нормандский формат" снова заработал и есть вероятность договориться по важным вопросам относительно Донбасса.
- 11 января президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к новому саммиту "Нормандской четверки" и поприветствовал усилия Германии и Франции по практическому выполнению договоренностей лидеров, достигнутых во время парижского саммита в декабре 2019 года.
- 7 января президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал встречу "Нормандской четверки". Лидеры "четверки" в последний раз проводили встречу в декабре 2019 года.
- 15 декабря Зеленский заявил в Брюсселе во время брифинга по итогам первого дня переговоров на полях саммита "Восточного партнерства", что Вашингтону необходимо предоставить одну из главных ролей на переговорах о Донбассе.
Читайте также
- Депутаты Госдумы РФ обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать так называемые самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".
- США раскрыли план вторжение России в Украину. Спецоперацию Москва проведет, если США и Европе не удастся предотвратить эскалацию дипломатическим путем.