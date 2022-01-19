У Порошенка таки забрали паспорти — документ

У п'ятого президента Петра Порошенка після суду про запобіжний захід відібрали закордонний та внутрішній паспорти. Рішення Печерського суду опублікував народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

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Крім цього, Петро Порошенко не повинен виїжджати за межі Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора чи суду. Також він зобов'язаний прибувати на кожну вимогу органу досудового розслідування, прокурора або суду.

Сам Порошенко заявив, що таке рішення обмежує його політичну діяльність як усередині країни, так і поза її межами.

Вже намагалися відібрати паспорт

У Петра Порошенка намагалися відібрати паспорт відразу після прильоту із Варшави 17 січня. Тоді під час паспортного контролю політика зустріли слідчі Державного бюро розслідувань. У політика забрали паспорт під час проходження прикордонного контролю та довго не повертали.

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Згодом паспорт Порошенка повернули і пропустили через прикордонний контроль. П'ятий президент розповів, що, за словами прикордонників, затримка була спричинена процесом встановлення його особи.

"У них великі сумніви, що я Порошенко. Вони більш ніж 15 хвилин перевіряли мій звичайний загальнодержавний біометричний паспорт, розробляючи сценарій недопуску мене на територію України. Так сильно вони нас чекали, так сильно вони нас бояться, – сказав він.

Суд у справі Порошенка