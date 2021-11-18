У Киви забрали зброю прямо в офісі (відео)

Ілля Кива здав два пістолети / Фото: Колаж: Сьогодні

Депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива віддав правоохоронцям нагородну зброю, видану йому 2015 року. Про це він розповів у своєму Telegram.

За його словами, позбавлення його зброї порушує закон, оскільки немає рішення суду.

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"Позбавлення відзнаки та вилучення здійснюється за обвинувальним рішенням суду. Де воно? Надайте мені будь ласка, яким судом і який вирок мені було винесено", – сказав Кива, зачитуючи постанову про вилучення зброї.

Депутат повернув поліцейському документ і попросив, щоб він прочитав написане в ньому. У свою чергу правоохоронець почав вчитуватися і сказав, що там зазначено, "що, якщо є підозра, або обвинувальний вирок".

Кива зазначив, що він не має ні того, ні іншого, і попросив уточнити роз'яснення пункту: "вилучається при вчинках, які дискредитують нагородженого".

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"Які вчинки дискредитують мене як людину, яка має дані нагороди", – запитав він і нагадав, за які заслуги він отримав зброю.

В результаті Ілля Кива здав зброю, проте відмовився підписувати документи про їх передачу поліцейським, відповівши, що він звертатиметься до суду і там у встановленому порядку захищатиме свої права.

Нагороди Киви

Нагородив Киву 2015 року тодішній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков пістолетом "Форт-17" калібру 9 мм – "за особливі заслуги у захисті конституційних прав і свобод людини та громадянина, зразкове виконання службового та цивільного обов'язку, виявлені при цьому честь та доблесть".

12 лютого 2016 року Аваков за такі самі заслуги видав Киві нагородний пістолет АПС калібру 9 мм

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17 листопада голова МВС України Денис Монастирський позбавив Іллю Киву права носити нагородну зброю. Підставою для цього Монастирський назвав негідну поведінку та дії Киви, які дискредитують сам факт його нагородження від імені української держави.

"Настріляв з автомата" на кримінальну справу

15 жовтня, на день роковин смерті лідера українських націоналістів Степана Бандери, Ілля Кива опублікував відео, на якому постав із зброєю в руках.

Кива розповів про те, що 15 жовтня 1959 року в Мюнхені було вбито Степана Бандеру. Нардеп назвав себе "лідером антифашистського руху в Україні" та засинав послідовників Бандери погрозами.

16 листопада вдома у Киви проходили обшуки. Кримінальне провадження, через яке завітали правоохоронці, стосується частини 1 статті 263: "носіння, зберігання, придбання, передача або збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу". А все через опубліковане ним у жовтні відео.