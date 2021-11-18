У Кивы забрали оружие прямо в офисе (видео)

Илья Кива сдал два пистолета / Фото: Коллаж: Сегодня

Депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива отдал правоохранителям наградное оружие, выданное ему в 2015 году. Об этом он рассказал в своем Telegram.

По его словам, лишение его оружие нарушает закон, так как нет решения суда.

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"Лишение знака отличия и изъятие осуществляется по обвинительному решению суда. Где оно? Предоставьте мне пожалуйста, какой суд и какой приговор мне был вынесен", – сказал Кива, зачитывая постановление об изъятии оружия.

Депутат вернул полицейскому документ, и попросил, чтобы он прочитал написанное в нем. В свою очередь правоохранитель начал вчитываться и сказал, что там указано, "что, если есть подозрение, или обвинительный приговор".

Кива отметил, что у него нет ни того, ни другого и попросил уточнить разъяснение пункта: "изымается при поступках, которые дискредитируют награжденного".

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"Какие поступки дискредитируют меня, как человека, который имеет данные награды", – спросил он и напомнил, за какие заслуги он получил их.

В результате Илья Кива сдал оружие, однако отказался подписывать документы о их передаче полицейским ответив, что он будет обращаться в суд и там в установленном порядке будет защищать свои права.

Награды Кивы

Наградил Киву в 2015 году тогдашний министр внутренних дел Арсен Аваков пистолетом "Форт-17" калибра 9 мм — "за особые заслуги в защите конституционных прав и свобод человека и гражданина, образцовое исполнение служебного и гражданского долга, выявленные при этом честь и доблесть".

12 февраля 2016 года Аваков за такие же заслуги выдал Киве наградный пистолет АПС калибра 9 мм.

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17 ноября глава МВД Украины Денис Монастырский лишил Илью Киву права носить наградное оружие. Основанием для этого Монастырский назвал недостойное поведение и действия Кивы, которые дискредитируют сам факт его награждения от имени украинского государства.

"Настрелял из автомата" на уголовное дело

15 октября, в день годовщины смерти лидера украинских националистов Степана Бандеры, Илья Кива опубликовал видео, на котором предстал с оружием в руках.

Кива рассказал о том, что 15 октября 1959 года в Мюнхене был убит Степан Бандера. Нардеп назвал себя "лидером антифашистского движения в Украине" и засыпал последователей Бандеры угрозами.

16 ноября дома у Кивы проходили обыски. Уголовное производство, из-за которого пожаловали правоохранители, касается части 1 статьи 263: "ношение, хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения". А все из-за опубликованного им в октябре видео.