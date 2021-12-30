Туреччина рветься до нас у посередники – як може допомогти з Росією

В Анкарі вважають, що можуть допомогти у розмові із Кремлем / Колаж "Сьогодні"
Прес-секретар президента Туреччини Ібрагім Калин заявив, що Анкара серйозно стурбована напруженістю між Росією та Україною й готова зіграти роль деескалації ситуації.
Про це повідомляє агентство "Інтерфакс".
Ініціатива
"Ми закликаємо обидві сторони якнайшвидше знизити рівень напруженості, щоб робити необхідні кроки для запобігання військовому конфлікту на Донбасі на східній Україні. У цьому плані наш президент заявив Зеленському та Путіну, що Туреччина і він сам готові зіграти роль у цьому процесі, зробити свій внесок", – повідомив Калин.
В Анкарі вважають, що зниження напруженості у регіоні на користь кожного.
"Іншими словами, якщо є роль, яку Туреччина може зіграти у реалізації політики так званої розумної дипломатії та результативного дипломатичного процесу в цей період, то, звичайно, наш президент з радістю виконає її" , – наголосив прес-секретар Реджепа Тайіпа Ердогана.
За його словами, саме Туреччина може допомогти у врегулюванні ситуації, враховуючи, що Анкара має гарні відносини з обома країнами.
Обстановка
- Загроза військового вторгнення Росії в Україну минула, а значить, українці можуть спокійно відзначати зимові свята. Про це заявив 30 грудня секретар РНБО Олексій Данілов під час брифінгу після засідання Ради.
- При цьому лише 24 грудня прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков в черговий раз заявив, що зосереджені на кордоні з Україною російські війська нікому не загрожують і нібито повинні гарантувати безпеку Росії.
- Тоді ж глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що вони не мають наміру ігнорувати близькі відносини з Україною, незважаючи на гарні відносини з РФ. За його словами, напруженість у відносинах між Росією та НАТО досягла небезпечного рівня.
- Ще 26 листопада Реджеп Тайіп Ердоган заявив про готовність стати посередником у врегулюванні напруженої ситуації між Києвом та Москвою, що збільшила кількість своїх військ біля кордону України.