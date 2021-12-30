Туреччина рветься до нас у посередники – як може допомогти з Росією

В Анкарі вважають, що можуть допомогти у розмові із Кремлем / Колаж "Сьогодні"

Прес-секретар президента Туреччини Ібрагім Калин заявив, що Анкара серйозно стурбована напруженістю між Росією та Україною й готова зіграти роль деескалації ситуації.

Про це повідомляє агентство "Інтерфакс".

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"Ми закликаємо обидві сторони якнайшвидше знизити рівень напруженості, щоб робити необхідні кроки для запобігання військовому конфлікту на Донбасі на східній Україні. У цьому плані наш президент заявив Зеленському та Путіну, що Туреччина і він сам готові зіграти роль у цьому процесі, зробити свій внесок", – повідомив Калин.

В Анкарі вважають, що зниження напруженості у регіоні на користь кожного.

"Іншими словами, якщо є роль, яку Туреччина може зіграти у реалізації політики так званої розумної дипломатії та результативного дипломатичного процесу в цей період, то, звичайно, наш президент з радістю виконає її" , – наголосив прес-секретар Реджепа Тайіпа Ердогана.

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За його словами, саме Туреччина може допомогти у врегулюванні ситуації, враховуючи, що Анкара має гарні відносини з обома країнами.

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