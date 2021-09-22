Три версії замаху на Шефіра від поліції. Не виключають роботу спецслужб

До розшуку нападників залучені найкращі оперативники та слідчі. Фото: колаж "Сьогодні"

Голова Нацполіції України Ігор Клименко назвав три версії причин замаху на першого помічника президента Сергія Шефіра. У тому числі розглядається версія про причетність іноземних спецслужб.

Про це він розповів під час брифінгу.

Реклама

Йдеться, зокрема, про напад, пов'язаний з державною діяльністю Шефіра, з метою тиску на вище керівництво держави, а також для дестабілізації політичної ситуації в країні.

"У тому числі вивчається версія з участю спецслужб іноземних держав", – сказав Клименко.

Голова Нацполіції додав, що на місці нападу біля лісосмуги практично відсутній зв'язок і відсутні відеокамери. Також він сказав, що обстріл, імовірно, був здійснений з автоматичної зброї.

Реклама

За словами Клименка, наміри злочинців були досить серйозні. До розшуку нападників залучені найкращі оперативники і слідчі Нацполіції, Кінологічна служба, Національна гвардія (прочісує лісосмугу в районі, де стався злочин), а також працівники СБУ.

Читайте також:

Поранений водій Шефіра їхав ще 5 км! Його не відразу відвезли до лікарні – МВС про подробиці замаху

Що відомо про Сергія Шефіра?

Сергій Шефір – перший помічник президента України Володимира Зеленського, сценарист, продюсер.

Починав свій творчий шлях з ігор КВК у Кривому Розі.

Восени 1995 року Шефір запросив Зеленського до команди "Запоріжжя – Кривий Ріг – Транзит".

2003 року лідери команди "95 квартал" – брати Шефіри та Володимир Зеленський – прийняли рішення про створення власної медіакомпанії. Так з'явилася "Студія Квартал-95".

21 травня 2019 року Зеленський призначив Шефіра першим помічником президента України. Його завдання на цій посаді полягає в організації щоденної роботи глави держави.

Шефіра вважають одним з найближчих людей президента.

Нагадаємо, вранці 22 вересня поблизу села Лісники під Києвом невідомі розстріляли з автомата автомобіль першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра. Внаслідок замаху був поранений водій машини, його терміново госпіталізували до лікарні "Феофанія".