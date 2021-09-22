Три версии покушения на Шефира от полиции. Не исключают работу спецслужб

К розыску нападавших привлечены лучшие оперативники и следователи. Фото: коллаж "Сегодня"
Глава Нацполиции Украины Игорь Клименко назвал три версии причин покушения на первого помощника президента Сергея Шефира. В том числе рассматривается версия о причастности иностранных спецслужб.
Об этом он рассказал во время брифинга.
Речь идет, в частности, о нападении, связанном с государственной деятельностью Шефира, с целью давления на высшее руководство государства, а также для дестабилизации политической ситуации в стране.
"В том числе изучается версия с участием спецслужб иностранных государств", – сказал Клименко.
Глава Нацполиции добавил, что на месте нападения возле лесополосы практически отсутствует связь и отсутствуют видеокамеры. Также он сказал, что обстрел, предположительно, был осуществлен из автоматического оружия.
По словам Клименко, намерения преступников были достаточно серьезные. К розыску нападавших привлечены лучшие оперативники и следователи Нацполиции, Кинологическая служба, Национальная гвардия (прочесывает лесную полосу в районе, где произошло преступление), а также работники СБУ.
Читайте также:
Раненный водитель Шефира ехал еще 5 км! Его не сразу увезли в больницу – МВД о подробностях покушения
Что известно о Сергее Шефире?
Сергей Шефир – первый помощник президента Украины Владимира Зеленского, сценарист, продюсер.
- Начинал свой творческий путь с игр КВН в Кривом Роге.
- Осенью 1995 года Шефир пригласил Зеленского в команду "Запорожье – Кривой Рог – Транзит".
- В 2003 году лидеры команды "95 квартал" – братья Шефиры и Владимир Зеленский – приняли решение о создании собственной медиакомпании. Так появилась "Студия Квартал-95".
- 21 мая 2019 года Зеленский назначил Шефира первым помощником президента Украины. Его задача на этом посту заключается в организации ежедневной работы главы государства.
- Шефира считают одним из самых близких людей президента.
Напомним, утром 22 сентября около села Лесники под Киевом неизвестные расстреляли из автомата автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира. В результате покушения был ранен водитель машины, его срочно госпитализировали в больницу "Феофания".