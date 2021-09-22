Три версии покушения на Шефира от полиции. Не исключают работу спецслужб

К розыску нападавших привлечены лучшие оперативники и следователи. Фото: коллаж "Сегодня"

Глава Нацполиции Украины Игорь Клименко назвал три версии причин покушения на первого помощника президента Сергея Шефира. В том числе рассматривается версия о причастности иностранных спецслужб.

Об этом он рассказал во время брифинга.

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Речь идет, в частности, о нападении, связанном с государственной деятельностью Шефира, с целью давления на высшее руководство государства, а также для дестабилизации политической ситуации в стране.

"В том числе изучается версия с участием спецслужб иностранных государств", – сказал Клименко.

Глава Нацполиции добавил, что на месте нападения возле лесополосы практически отсутствует связь и отсутствуют видеокамеры. Также он сказал, что обстрел, предположительно, был осуществлен из автоматического оружия.

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По словам Клименко, намерения преступников были достаточно серьезные. К розыску нападавших привлечены лучшие оперативники и следователи Нацполиции, Кинологическая служба, Национальная гвардия (прочесывает лесную полосу в районе, где произошло преступление), а также работники СБУ.

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Что известно о Сергее Шефире?

Сергей Шефир – первый помощник президента Украины Владимира Зеленского, сценарист, продюсер.

Начинал свой творческий путь с игр КВН в Кривом Роге.

Осенью 1995 года Шефир пригласил Зеленского в команду "Запорожье – Кривой Рог – Транзит".

В 2003 году лидеры команды "95 квартал" – братья Шефиры и Владимир Зеленский – приняли решение о создании собственной медиакомпании. Так появилась "Студия Квартал-95".

21 мая 2019 года Зеленский назначил Шефира первым помощником президента Украины. Его задача на этом посту заключается в организации ежедневной работы главы государства.

Шефира считают одним из самых близких людей президента.

Напомним, утром 22 сентября около села Лесники под Киевом неизвестные расстреляли из автомата автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира. В результате покушения был ранен водитель машины, его срочно госпитализировали в больницу "Феофания".