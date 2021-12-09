"Ось QR-код – скануйте": Тищенко розлютився через скандал з COVID-сертифікатом

Микола Тищенко. Фото: колаж "Сьогодні"

Народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко емоційно відреагував на те, що журналісти запідозрили його у підробці COVID-сертифіката.

У своєму Telegram він опублікував фотографію свого телефону із QR-кодом.

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"Ось QR-код. Скануйте. І самі у всьому переконайтесь. І звертаюся до всіх видань, які опублікували неправдиву інформацію. І хто не звернувся до моєї пресслужби, щоб отримати коментар другої сторони, як це прийнято в журналістиці. Чекаю на Ваші офіційні вибачення та зняття матеріалу з сайтів. Інакше Вам доведеться відповідати у суді", – йдеться у повідомленні.

Фото: Микола Тищенко

Як розвивалися події?

Днями журналісти знову звернулися до нардепа із проханням продемонструвати сертифікат, який підтверджує вакцинацію від коронавірусу. Він показав свій QR-код з телефону нардепа, який видався дивним блогеру Олексію Дурнєву.

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Раніше Тищенко не хотів показувати документ про зроблене щеплення. За його словами, він отримав паперовий COVID-сертифікат (його нібито не було на той момент у нардепа при собі), а додаток "Дія" у нього не встановлено, він не користується ним. Якщо є потреба, казав Тищенко, він без проблем робить свіжий ПЛР-тест.

Конфузи Тищенка