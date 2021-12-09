"Вот QR-код – сканируйте": Тищенко разозлился из-за скандала с COVID-сертификатом

Николай Тищенко. Фото: коллаж "Сегодня"

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко эмоционально отреагировал на то, что журналисты заподозрили его в подделке COVID-сертификата.

В своем Telegram он опубликовал фотографию своего телефона с QR-кодом.

Реклама

"Вот QR-код. Сканируйте. И сами во всем убедитесь. И обращаюсь ко всем изданиям, которые опубликовали неправдивую информацию. И кто не обратился к моей пресс-службе, чтоб получить комментарий второй стороны, как это принято в журналистике. Жду Ваших официальных извинений и снятия материала с сайтов. В противном случае Вам придется отвечать в суде", – говорится в сообщении.

Фото: Николай Тищенко

Как развивались события?

На днях журналисты снова обратились к нардепу с просьбой продемонстрировать сертификат, подтверждающий вакцинацию от коронавируса. Он показал свой QR-код с телефона нардепа, который показался странным блогеру Алексею Дурневу.

Реклама

До этого Тищенко не хотел показывать документ о сделанной прививке. По его словам, он получил бумажный COVID-сертификат (его якобы не было на тот момент у нардепа при себе), а приложение "Дія" у него не установлено, он им не пользуется. Если есть необходимость, говорил Тищенко, он без проблем делает свежий ПЦР-тест.

Конфузы Тищенко