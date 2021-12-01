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Тимошенко показала, як чекала на "держпереворот" – фото

Ірина Ковальчук
1 грудня, 19:24
У двох фото Юлія Тимошенко висловила своє ставлення до гучної заяви президента

1 грудня очікування не співпали з реальністю / Колаж "Сьогодні"

Лідер політичної партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" Юлія Тимошенко двома фотографіями висловила свою думку щодо піднятої Володимиром Зеленським тривоги стосовно підготовки державного перевороту.

"Чекали на переворот, а прийшла лише зима", – написала Юлія Володимирівна у себе на сторінці у Фейсбуці.

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Ситуація

  • 26 листопада під час пресмарафону президент України Володимир Зеленський заявив, що на 1 грудня 2021 року готувався державний переворот.
  • Голова Верховної Ради України у 2019-2021 роках Дмитро Разумков звернув увагу, що Зеленський недостатньо серйозно поставився до оголошення інформації про нібито можливу підготовку державного перевороту 1-2 грудня в Україні.
  • Увечері 1 грудня у Києві на Майдані пройшло віче під назвою "Захисти Україну – зупини переворот", в якому взяли участь представники громадських організацій "Демократична сокира", Національний корпус. Мітингувальники планували йти до Офісу президента.