Тимошенко показала, как ждала "госпереворот" – фото

1 декабря ожидания не совпали с реальностью / Коллаж "Сегодня"

Лидер политической партии "Всеукраинское объединение "Батькивщина" Юлия Тимошенко двумя фотографиями высказала свое мнение относительно поднятой Владимиром Зеленским тревоги о подготовке государственного переворота.

"Ждали переворота, а пришла только зима", – написала Юлия Владимировна у себя на странице в Фейсбуке.

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