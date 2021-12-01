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Тимошенко показала, как ждала "госпереворот" – фото

Ирина Ковальчук
1 декабря, 19:24
В двух фото Юлия Тимошенко высказала свое отношение к громкому заявлению президента

1 декабря ожидания не совпали с реальностью / Коллаж "Сегодня"

Лидер политической партии "Всеукраинское объединение "Батькивщина" Юлия Тимошенко двумя фотографиями высказала свое мнение относительно поднятой Владимиром Зеленским тревоги о подготовке государственного переворота.

"Ждали переворота, а пришла только зима", – написала Юлия Владимировна у себя на странице в Фейсбуке.

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Ситуация

  • 26 ноября во время пресс-марафона президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на 1 декабря 2021 года готовился государственный переворот.
  • Председатель Верховной Рады Украины в 2019-2021 годах Дмитрий Разумков обратил внимание, что Зеленский недостаточно серьезно отнесся к оглашению информации о якобы возможной подготовке государственного переворота 1-2 декабря в Украине.
  • Вечером 1 декабря в Киеве на Майдане прошло вече под названием "Защити Украину – останови переворот", в котором приняли участие представители общественных организаций "Демократична сокира", Национальный корпус. Митингующие планировали идти к Офису президента.