Тимошенко звернулася до Порошенка з двома порадами

Поки Порошенко здійснює візит до Туреччини, у Києві йому дають поради / Колаж "Сьогодні"
Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко звернулася до лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка, що знаходиться за кордоном з кількома порадами, враховуючи, що вона свого часу пройшла через політичні репресії.
Поради Юлія Володимирівна дала в ефірі телеканалу "Україна 24".
Поради
"Перша порада. Якщо він вірить у свою правоту і якщо в душі, серці в нього все спокійно щодо всіх цих подій, категорично йому не можна виїжджати з країни. Нікуди не потрібно бігти, не треба нікуди їхати. Якщо всередині відчуваєш, що ти правий, то потрібно залишатися на своїй рідній землі, у себе вдома, проходити всі правосудні, неправосудні суди й доводити, що ти не порушував закон і що твоя позиція чесна", – сказала Тимошенко.
Друга порада стосується судової системи України, яка, звісно ж, далека від правової.
"Друга порада. Безумовно суди неправосудні, вони залежні. Я це добре знаю, бо пройшла все, що можна було пройти в Україні. Але не можна категорично здаватися – це є дуже важливим. Якщо за тобою правда, треба йти в ЄСПЛ, всі інстанції судів, добиватися, щоб все це було публічно, і боротися. Тому я раджу Петру Олексійовичу набратися мужності, впевненості, сміливості. Якщо він вважає, що він правий, нехай іде вперед і доводить. Це потрібно і для нього, і для країни", – заявила Юлія Тимошенко.
Гучна справа
- 20 грудня стало відомо, що п'ятому президентові України Петру Порошенку оголосили підозру у державній зраді.
- Тепер його повторно викликають до Державного бюро розслідувань для вручення клопотання про міру запобіжного заходу.
- Як відомо, Петра Порошенка підозрюють у державній зраді та сприянні діяльності терористичним організаціям "ДНР" та "ЛНР".
- За версією слідства, п'ятого президента України підозрюють в участі у злочинній схемі постачання вугілля з тимчасово окупованих територій на загальну суму близько 1,5 мільярда гривень. Першим у цій справі пройшов нардеп із ОПЗЖ Віктор Медведчук.
- Однопартійці Петра Олексійовича вважають те, що відбувається, "політично вмотивованим фейком" і обіцяють, що їхній лідер обов'язково повернеться в Україну.