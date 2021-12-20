Тимошенко звернулася до Порошенка з двома порадами

Поки Порошенко здійснює візит до Туреччини, у Києві йому дають поради / Колаж "Сьогодні"

Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко звернулася до лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка, що знаходиться за кордоном з кількома порадами, враховуючи, що вона свого часу пройшла через політичні репресії.

Поради Юлія Володимирівна дала в ефірі телеканалу "Україна 24".

Реклама

Поради

"Перша порада. Якщо він вірить у свою правоту і якщо в душі, серці в нього все спокійно щодо всіх цих подій, категорично йому не можна виїжджати з країни. Нікуди не потрібно бігти, не треба нікуди їхати. Якщо всередині відчуваєш, що ти правий, то потрібно залишатися на своїй рідній землі, у себе вдома, проходити всі правосудні, неправосудні суди й доводити, що ти не порушував закон і що твоя позиція чесна", – сказала Тимошенко.

Друга порада стосується судової системи України, яка, звісно ж, далека від правової.

"Друга порада. Безумовно суди неправосудні, вони залежні. Я це добре знаю, бо пройшла все, що можна було пройти в Україні. Але не можна категорично здаватися – це є дуже важливим. Якщо за тобою правда, треба йти в ЄСПЛ, всі інстанції судів, добиватися, щоб все це було публічно, і боротися. Тому я раджу Петру Олексійовичу набратися мужності, впевненості, сміливості. Якщо він вважає, що він правий, нехай іде вперед і доводить. Це потрібно і для нього, і для країни", – заявила Юлія Тимошенко.

Реклама

Гучна справа