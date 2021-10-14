"Тітка жорстка, всіх прогнула" – Арестович похвалив Нуланд за успіхи в Москві

Арестович вважає, що візит Вікторії Нуланд в Москву був вельми успішний для України / Колаж "Сьогодні"
Радник глави Офісу президента України, спікер української делегації у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович подякував заступнику держсекретаря США Вікторії Нуланд за захист інтересів України в Москві під час свого візиту 11-13 жовтня.
Взяли під козирок
"Вони розуміли, що Нуланд їх прогне і вона їх прогнула! І провернула дуже конкретно, тітка вона жорстка, в хорошому сенсі цього слова. У день її приїзду відразу газ пішов через українську ГТС знову в Угорщину – відновився транзит. Невідомо наскільки, але навіть якщо на один день, то це дуже символічний жест", – заявив Арестович в ефірі UKRlifeTV .
"Тендітна жінка приїхала, як вони кажуть, печеньки роздає. Роздала їм, мабуть, печенек і вони дружно всі тумблери повключали і, як зайчики, почали домовлятися далі. Чим американці і хороші, вони познущалися – вони пригнали жінку, яка нахилила всіх цих мужиків: всіх цих Шойгу, Путіних, всяких страшних Патрушева, і інших. Ось вони взяли під козирок і почали виконувати", – продовжив Арестович.
Мета візиту
- Мета візиту в Москву Вікторії Нуланд була зустріч з високопоставленими посадовими особами та іншими співрозмовниками для обговорення низки двосторонніх, регіональних і глобальних питань.
- Україна очікувала, що буде обговорюватися перспектива засідання "нормандського формату" .
- На початку вересня Андрій Єрмак заявив, що Сполучені Штати готові брати участь в "нормандському форматі" і зробити все, що можливо, щоб допомогти Україні припинити війну і забезпечити безпеку.
- У липні президент Володимир Зеленський заявив, що хотів би бачити США в "нормандському форматі", але не виключив, що американці можуть допомогти у врегулюванні конфлікту і в паралельному форматі.
- При цьому раніше в Росії назвали умову для підключення США до "нормандського формату". У Москві нервують, що Америка стане на сторону України і буде тиснути на неї.
- В кінці вересня Єрмак заявив, що Україна веде роботу над тим, щоб зустріч лідерів "нормандської четвірки" відбулася ще при діючому канцлерові Німеччини Ангелі Меркель – як одному з двох, що залишилися при владі свідків укладення Мінських угод.
- За даними на 13 жовтня, лідери країн "нормандського формату" не змогли узгодити проведення саміту по Донбасу. Домовленості за підсумками зустрічі дворічної давності в Парижі не виконані.