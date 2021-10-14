"Тітка жорстка, всіх прогнула" – Арестович похвалив Нуланд за успіхи в Москві

Арестович вважає, що візит Вікторії Нуланд в Москву був вельми успішний для України / Колаж "Сьогодні"

Радник глави Офісу президента України, спікер української делегації у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович подякував заступнику держсекретаря США Вікторії Нуланд за захист інтересів України в Москві під час свого візиту 11-13 жовтня.

Взяли під козирок

"Вони розуміли, що Нуланд їх прогне і вона їх прогнула! І провернула дуже конкретно, тітка вона жорстка, в хорошому сенсі цього слова. У день її приїзду відразу газ пішов через українську ГТС знову в Угорщину – відновився транзит. Невідомо наскільки, але навіть якщо на один день, то це дуже символічний жест", – заявив Арестович в ефірі UKRlifeTV .

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"Тендітна жінка приїхала, як вони кажуть, печеньки роздає. Роздала їм, мабуть, печенек і вони дружно всі тумблери повключали і, як зайчики, почали домовлятися далі. Чим американці і хороші, вони познущалися – вони пригнали жінку, яка нахилила всіх цих мужиків: всіх цих Шойгу, Путіних, всяких страшних Патрушева, і інших. Ось вони взяли під козирок і почали виконувати", – продовжив Арестович.

Мета візиту