"Тетка жесткая, всех прогнула" – Арестович похвалил Нуланд за успехи в Москве

Арестович считает, что визит Виктории Нуланд в Москву был весьма успешный для Украины / Коллаж "Сегодня"

Советник главы Офиса президента Украины, спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович поблагодарил заместителя госсекретаря США Викторию Нуланд за защиту интересов Украины в Москве во время своего визита 11-13 октября.

Взяли под козырек

"Они понимали, что Нуланд их прогнет и она их прогнула! И провернула очень конкретно, тетка она жесткая, в хорошем смысле этого слова. В день ее приезда сразу газ пошел через украинскую ГТС опять в Венгрию – возобновился транзит. Неизвестно насколько, но даже если на один день, то это очень символический жест", – заявил Арестович в эфире UKRlifeTV.

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"Хрупкая женщина приехала, как они говорят, печеньки раздающая. Раздала им, видимо, печенек и они дружненько все тумблеры повключали и, как зайки, начали договариваться дальше. Чем американцы и хороши, Они поиздевались – они пригнали женщину, которая нагнула всех эти мужиков: всех этих Шойгу, Путиных, всяких страшных Патрушевых, и прочее, прочее. Вот они взяли под козырек и начали выполнять", – продолжил Арестович.

Цель визита