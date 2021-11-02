Тести кожні три дні: депутатів-антивакцинаторів у Раді чекає "сюрприз"

Антивакцинаторам у Раді доведеться розкошелитися. Колаж "Сьогодні"
Після того, як у Верховній Раді запровадять нові карантинні обмеження, невакцинованим депутатам доведеться власним коштом раз на три дні робити ковід-тести.
Про це заявив журналістам нардеп від "Слуги народу", голова Комітету ВР з питань здоров'я нації Михайло Радуцький, передає УНІАН.
За його словами, відповідну постанову про зміну карантинних правил Рада планує ухвалити сьогодні.
"Хто не вакцинуватиметься – кожні три дні робитиме ПЛР-тест чи антиген. Апарат ВР подбав, щоб тут були дві лабораторії, прямо перед входом, де депутат, який не хоче щепитися, і це його справа, може зробити ПЛР-тест чи антиген", – сказав Радуцький і додав, що сам уже вакцинований.
Він підкреслив, що ПЛР-тести депутати робитимуть власним коштом
Ситуація з "короною" в Україні дедалі гірша. Готується і Рада
- Чи не щодня в Україні нові рекорди щодо смертності та захворюваності. Наприклад, минулої доби виявили 19 455 нових випадків коронавірусу, а померли 700 українців. Пік захворюваності на COVID-19 прогнозують на середину листопада.
- Політики теж готуються до боротьби з "короною" – в Раді хочуть запровадити жорсткі обмеження для депутатів на карантині. Нові правила торкнуться і журналістів.
- Віцеспікер ВР Олександр Корнієнко говорив, що вже відкриті пункти вакцинації всередині парламенту, а також будуть розміщені публічні пункти у готелях "Київ" та "Національний". Поряд із Верховною Радою будуть розміщені центри швидкого мобільного тестування на антиген.
- Тим часом коронавірус "косить" депутатів. Хворіють і народні обранці, і працівники Апарату парламенту.
- Читайте також у нашому матеріалі жорсткі висловлювання Радуцького про вакцинацію в Раді. Він нагадав про катастрофічну епідситуацію і зазначив, що "ми ховаємо "три літаки" на добу, а депутати розповідають про чіпи та 5G".