Тепер офіційно! Київ відповів Москві про "наступ ЗСУ" на Донбасі

Кулеба відповів на звинувачення Москви. Фото: колаж "Сьогодні"
Україна не планує проведення наступальних військових операцій на Донбасі, як раніше заявили у Кремлі, та працює над відновленням "нормандського формату" для мирного врегулювання конфлікту.
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Twitter.
"РФ підвищила інтенсивність дезінформації, включно з хибними звинуваченнями України у нібито підготовці до військового нападу на Донбасі. Офіційно: Україна не планує наступальної військової операції на Донбасі. Ми віддані пошуку політико-дипломатичного розв’язання конфлікту", – написав він.
Міністр додав, що Україна продовжує наполегливо працювати над тим, щоб оживити "нормандський формат" разом із Німеччиною та Францією як посередниками.
Він також закликав РФ взяти конструктивну участь у дипломатичних зусиллях мирного врегулювання замість того, щоб їх підривати.
"Водночас українська дипломатія продовжує працювати над зміцненням обороноздатності нашої держави з метою стримування Росії від подальших агресивних дій", – підсумував Кулеба.
Загроза вторгнення РФ
- Останнім часом дедалі частіше звучать заяви про те, що Росія нарощує війська та техніку біля кордону з Україною. Так, нещодавно газета The Washington Post писала, що у США супутникові знімки зафіксували сили 41-ї загальновійськової армії РФ, які зазвичай базуються в Новосибірську, біля кордону з Україною.
- Пізніше голова Генерального управління розвідки Кирило Буданов попередив про можливе вторгнення Росії вже на початку 2022 року. Він також показав можливі сценарії наступу російських військ на територію України.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що Росія справді може здійснити повномасштабне військове вторгнення в Україну, але чи вона задіяє цю опцію, залежить від двох факторів.