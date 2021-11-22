Теперь официально! Киев ответил Москве о "наступлении ВСУ" на Донбассе

Кулеба ответил на обвинения Москвы. Фото: коллаж "Сегодня"
Украина не планирует проведения наступательных военных операций на Донбассе, как ранее заявили в Кремле, и работает над возобновлением "нормандского формата" для мирного урегулирования конфликта.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.
"РФ повысила интенсивность дезинформации, включая ложные обвинения Украины в якобы подготовке к военному нападению на Донбассе. Официально: Украина не планирует наступательную военную операцию на Донбассе. Мы привержены поиску политико-дипломатического разрешения конфликта", – написал он.
Министр добавил, что Украина продолжает упорно работать над тем, чтобы оживить "нормандский формат" вместе с Германией и Францией как посредниками.
Он также призвал РФ принять конструктивное участие в дипломатических усилиях по мирному урегулированию вместо того, чтобы их подрывать.
"В то же время, украинская дипломатия продолжает работать над укреплением обороноспособности нашего государства с целью сдерживания России от дальнейших агрессивных действий", – подытожил Кулеба.
Угроза вторжения РФ
- В последнее время все чаще звучат заявления о том, что Россия наращивает войска и технику у границы с Украиной. Так, недавно газета The Washington Post писала, что в США спутниковые снимки зафиксировали силы 41-й общевойсковой армии РФ, обычно базирующиеся в Новосибирске, у границы с Украиной.
- Позже глава Генерального управления разведки Кирилл Буданов предупредил о возможном вторжении России уже в начале 2022 года. Он также показал возможные сценарии наступления российских войск на территорию Украины.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что Россия действительно может совершить полномасштабное военное вторжение в Украину, но задействует ли она эту опцию, зависит от двух факторов.