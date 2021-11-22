Теперь официально! Киев ответил Москве о "наступлении ВСУ" на Донбассе

Кулеба ответил на обвинения Москвы. Фото: коллаж "Сегодня"

Украина не планирует проведения наступательных военных операций на Донбассе, как ранее заявили в Кремле, и работает над возобновлением "нормандского формата" для мирного урегулирования конфликта.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

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"РФ повысила интенсивность дезинформации, включая ложные обвинения Украины в якобы подготовке к военному нападению на Донбассе. Официально: Украина не планирует наступательную военную операцию на Донбассе. Мы привержены поиску политико-дипломатического разрешения конфликта", – написал он.

Министр добавил, что Украина продолжает упорно работать над тем, чтобы оживить "нормандский формат" вместе с Германией и Францией как посредниками.

Он также призвал РФ принять конструктивное участие в дипломатических усилиях по мирному урегулированию вместо того, чтобы их подрывать.

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"В то же время, украинская дипломатия продолжает работать над укреплением обороноспособности нашего государства с целью сдерживания России от дальнейших агрессивных действий", – подытожил Кулеба.

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